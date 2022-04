Uno dei prototipi della Maserati GranTurismo Folgore è sceso sulle strade di Roma. Dietro il suo volante, però, non c'era un collaudatore o un ingegnere del Tridente, ma Carlos Tavares, amministratore delegato del gruppo Stellantis. Il manager ha sfilato a bordo della due porte a batteria nella prima giornata del weekend della Formula E, categoria in cui la Maserati entrerà a partire dalla prossima stagione insieme alla Venturi.

Sound da vera Maserati anche con l'elettrico. La nuova generazione della GranTurismo sarà il primo modello nella centenaria storia del marchio modenese a proporsi in versione 100% elettrica. Verrà costruita in Piemonte, nella fabbrica di Mirafiori, e per il momento sono trapelati pochi dettagli sulla sua meccanica. Le varianti più performanti saranno spinte da un powertrain a tre motori a corrente con una potenza complessiva superiore ai 1.200 cavalli e le prestazioni saranno elevatissime: per lo 0-100 km/h basteranno poco più di due secondi, mentre la velocità massima sarà di oltre 300 km/h. Questo si andrà ad abbinare a un abitacolo confortevole e lussuoso, ma - a detta del costruttore - anche con l'inconfondibile sound Maserati.