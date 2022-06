Il pick-up Sportequipe K. Sportequipe propone infine anche il pick-up K, lungo 5,32 metri e dotato di doppia cabina cinque posti e di un 2.0 litri diesel da 136 CV con cambio manuale, marce ridotte e trazione integrale inseribile. Capace di trainare fino a 2.000 kg, il pickup K offre un cassone da 1,5 metri di lunghezza ed è in grado di superare pendenze del 30%. Questo modello adotta in esclusiva lo schermo verticale da 10,4" per l'infotainment.

La fuoristrada Ickx K2. Il marchio Ickx è dedicato al fuoristrada e si presenta al mondo con il modello K2, che si ispira, per il suo look robusto, a prodotti iconici come la Jeep Wrangler. Con un prezzo di circa 50.000 euro, la K2 sarà offerta nelle varianti 2.0 diesel da 162 CV e 2.0 Turbo benzina/Gpl ThermoHybrid da 260 CV con cambio automatico doppia frizione otto marce, trazione integrale e ridotte, differenziali bloccabili elettronicamente, sospensioni anteriori a doppio triangolo e posteriori a ponte rigido. La vettura sarà in grado di superare pendenze del 60% con altezza minima da terra di 220 mm e la dotazione di serie include i cerchi da 20", il tetto smontabile, gli interni rivestiti di pelle con sedili anteriori riscaldabili, l'infotainment da 12,3" e l'Hill Descent Control.