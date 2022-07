La vettura. A proposito di ordini, si apriranno dal 22 luglio quelli della microcar Evetta, di fatto una riedizione moderna e a batterie dell’iconica Isetta (il suo nome è la fusione dei termini EV e, appunto, Isetta), con un’autonomia (dichiarata) di 200 km. L’assemblaggio verrà avviato a Göttingen, in Germania, dove è appena stata mostrata la versione definitiva della vettura, un altro quadriciclo pesante. Vi ricorda qualcosa? Parliamo del modello già noto come Karo-Isetta, la microcar nostalgica di cui vi abbiamo più volte parlato in passato, rivale dell’italo-elvetica Microlino e nata come progetto della tedesca Artega, di recente assorbita dalla startup ElectricBrands.

Un po’ di attesa. Proprio l’Artega avrebbe dovuto, in passato, occuparsi della produzione della Microlino, qualora non fossero stati interrotti i rapporti tra l’imprenditore svizzero Wim Obouter, patron della Micro, e l’azienda tedesca. Le parti hanno poi raggiunto un accordo che consente a entrambe di produrre e commercializzare in proprio la vettura: così, se l’assemblaggio della Microlino, già in vendita, è stato avviato in Piemonte dalla Cecomp (le prime consegne sono previste in Svizzera in queste settimane, per poi essere estese a breve in Italia e in Germania), per la produzione della Evetta bisognerà ancora attendere qualche mese.