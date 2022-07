Alfa Romeo - Imparato: "La B-Suv arriverà nel 2024 e non si chiamerà Brennero"

La nuova Suv di segmento E nel 2027. Imparato, oltre a ribadire come l’Alfa abbia intenzione di presentare una novità o un aggiornamento ogni anno, ha anche confermato l’intenzione di sviluppare negli Stati Uniti una Suv destinata al segmento E e progettata in modo specifico per soddisfare le richieste dei consumatori globali. A partire, ovviamente, da quelli nordamericani. Il nuovo veicolo a ruote alte è previsto per il 2027, ma Imparato ha escluso che lo sviluppo oltreoceano significhi qualcosa dal punto di vista della produzione: "La Suv sarà sviluppata negli Stati Uniti, ma non verrà industrializzata in Nord America". Del resto, il manager ha messo in chiaro l'intenzione di puntare sui due impianti di Cassino e Pomigliano, nonché la volontà di "lottare" per renderli competitivi rispetto ad altri siti del gruppo Stellantis.

Il contributo di Alfa. La tavola rotonda è stata l'occasione per un piccolo passaggio sul contributo dell’Alfa Romeo ai profitti e soprattutto alla marginalità del costruttore guidato da Carlos Tavares nel primo semestre: il Biscione ha già raggiunto i numeri dell’intero 2021, nonostante vendite sostanzialmente stabili ("Le consegne globali di Stelvio e Giulia sono pari a circa 25 mila unita con lo stesso mix regionale e di modelli di un anno fa"), e i suoi margini sono "coerenti" con quelli dei marchi premium del gruppo. Tali risultati sono legati non solo a un miglioramento del 'pricing power' ma "anche al lavoro su costi e produttività'', in particolare nelle due fabbriche di riferimento dell’Alfa Romeo. "Cassino li ha dimezzati in un anno e Pomigliano ha fatto un -20%, stanno facendo un lavoro enorme sulla produttività", ha sottolineato Imparato, ponendo l’accento, in particolare, sulla riduzione della complessità manifatturiera tramite il taglio delle personalizzazioni o dell’ampiezza di optional e allestimenti. Tra l'altro, sempre parlando di Pomigliano, dove si sta valutando la produzione di veicoli con guida a destra, l'arrivo del Tonale Phev consentirà di avere "da ottobre-novembre un turno di produzione al 100%". Infine, una piccola nota a margine: nonostante le voci sempre più insistenti su un addio alla Sauber, l’impegno in Formula 1 continuerà anche l’anno prossimo. "Ho firmato poco fa il rinnovo della partnership per la stagione 2023", ha annunciato Imparato. "La Formula 1 per noi è l'eccellenza e fa parte della nostra storia".