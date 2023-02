Volkswagen - Conferme sulla Tiguan elettrica: sarà prodotta a Wolfsburg

La Volkswagen si appresta ad assegnare alla sua storica fabbrica di Wolfsburg la produzione di un nuovo modello elettrico. Non si tratta di un'indiscrezione, bensì di una conferma arrivata da chi conosce bene i programmi dell'azienda. Le voci da tempo in circolazione sulla stampa tedesca sono state confermate dal presidente del consiglio di fabbrica, Daniela Cavallo, nel corso di un incontro con oltre 10 mila dipendenti dell'azienda. In particolare, Cavallo ha parlato di una Suv elettrica simile nelle dimensioni all'attuale Tiguan prodotta proprio nell'impiato sassone.

Arriva nel 2026. La nuova vettura a ruote alte sarà sviluppata sulla base della piattaforma Meb, opportunamente aggiornata (la denominazione è Meb Plus), verrà assemblata a Wolfsburg a partire dal 2026 e servirà alla Volkswagen per elettrificare la fabbrica e saturarne la capacità produttiva in vista dell'avvio del progetto Trinity, l'ammiraglia posticipata di alcuni anni a causa dei problemi nello sviluppo dei software. Cavallo ha evidentemente voluto sfruttare l'occasione della riunione per rassicurare i lavoratori dello stabilimento, annunciando l'arrivo della nuova Suv alla spina, e probabilmente rafforzare la sua posizione "politica": all'incontro ha partecipato anche Olaf Scholz, che è stato poi accompagnato dalla dirigenza in un tour lungo le catene di assemblaggio della Golf. Era da almeno 15 anni che un cancelliere tedesco non visitava la fabbrica di Wolfsburg.