Alfa Romeo - B-Suv, si parte: Imparato dà il via ai lavori in Polonia... e spunta una prima foto

A batteria, ma non solo. L’Alfa Romeo B-Suv, come detto, sarà la prima elettrica del marchio, ma non snobberà il caro, vecchio motore endotermico. Essendo concepito sulla piattaforma e-Cmp del gruppo Stellantis, questo nuovo modello è infatti predisposto per accogliere anche le motorizzazioni tradizionali, come già dimostrato dalla Jeep Avenger: una vettura che in Italia e Spagna viene proposta sia con powertrain elettrico, sia con l'1.2 turbobenzina. Nel caso della B-Suv Alfa, l’alternativa all’elettrico sarà un mild hybrid, proposto in parallelo per rendere la gamma più accessibile: "Viviamo in un mondo in cui non tutti possono permettersi di pagare 40.000 sterline per un'auto", aveva ricordato Imparato in un’intervista alla stampa inglese. In quell’occasione, il manager transalpino ha anche anticipato ulteriori dettagli riguardanti il lancio della piccola di casa: un’offerta commerciale piuttosto semplificata, strutturata su "due motorizzazioni, due allestimenti, due pacchetti e cinque opzioni uguali ovunque", e la scelta di un nome coerente con le radici italiane del mezzo. Smentita la denominazione Brennero, la scelta ricadrà su una denominazione "assolutamente legata alle radici italiane" per definire meglio il posizionamento del brand: "Siamo l’Alfa Romeo. Siamo italiani. Abbiamo uno spirito sportivo", ha detto Imparato.