Jeep Cherokee

Sulle tracce di Montalbano con la 2.2 Mjt 4wd da 195 CV

Se vi dicessero che con 36.200 euro potete mettere in garage la nuova Jeep Cherokee pensereste probabilmente a un’indianata, vista l’associazione di idee con il popolo pellerossa. Occhio, però, che non è chiaro se il gioco a ubriacarsi si riverisca ai nativi del Nord America o agli abitanti del subcontinente. È chiarissimo, invece, che quella cifra basta per acquistare al prezzo di lancio una Cherokee Longitude 2.2 Diesel 195 CV, trazione anteriore e cambio automatico a nove rapporti. A fronte di un prezzo di listino di 43 mila euro. E non è solo questione di prezzo. Ma anche di contenuti.

85 Jeep Chreokee (2018)

Arricchita. Le dotazioni standard sono molto più massicce rispetto alla precedente versione (Forward collision warning, Lane departure warning, Blind spot monitoring, fari full led, Uconnect con Apple CarPlay e Android Auto, tanto per fare qualche esempio). Insomma, il vantaggio per il cliente è in media di 5-6 mila euro su tutta la gamma. Verrebbe quindi da pensare che la tribù Jeep abbia preso una sbornia? Eppure è vero l’esatto contrario, viste le 61 mila vetture vendute nei primi otto mesi di quest’anno in Italia, con un +23% che sale al 75% nell’area Emea. E con la commercializzazione a settembre di Wrangler e Cherokee è plausibile che queste percentuali crescano ancora.

Sulle strade siciliane. Ma come va la nuova Cherokee? L’ho guidata nella Sicilia sud orientale, tra Catania, Ragusa, Punta Secca (dove c’è l’ormai mitica casa del commissario Montalbano nella mitica fiction) e ritorno, tra strade statali e provinciali, curve e controcurve, con una decina di chilometri in fuoristrada, leggero ma a tratti molto più impegnativo. L’allestimento era Overland (top di gamma in attesa della Trailhawk nel primo trimestre del 2019), 195 CV, Awd, cambio automatico a 9 marce. Le mie prime impressioni positive riguardano l’assetto dinamico: tenuta ottima, coricamento laterale del tipo “ma davvero sono su una Suv e non su una berlina?”, rollio contenutissimo. Merito dello schema delle sospensioni indipendenti (MacPherson all’anteriore e multilink al posteriore), ma anche del sistema di trazione integrale Active drive con ripartizione automatica della coppia tra gli assali. Sul “dritto” la Cherokee è confortevolmente morbidosa, pur con un surplus di rigidità su buche e tombini.