Una festa di compleanno coi fiocchi. Sì, perché la Renault ha deciso di festeggiare così i 40 anni dall’introduzione del Turbo. Tirando fuori dal suo garage delle meraviglie tutti i modelli sovralimentati che hanno fatto la storia della Régie. E quando dico tutti, intendo tutti tutti, Formula 1 compresa. E non una delle tante, ma proprio quella RS11 che seppe conquistare la prima vittoria in un gran premio grazie al turbocompressore, regalandoci, peraltro, il leggendario duello tra Villeneuve e Arnoux.

Emozioni anni 80. E vi assicuro che assistere a una F.1 del ’79 che torna alla vita, dopo così tanto tempo, per mano del suo pilota (l’ingegnere-collaudatore Jean-Pierre Jabouille), è stata un’emozione che difficilmente dimenticherò. Come quella che ho vissuto al volante della Renault 5 Turbo a motore centrale, il mio sogno fin da quando ero bambino. E poi sulla Maxi Turbo di Jean Ragnotti, il mago dei rally e di quei “360” che l’hanno reso così famoso. Se volete respirare, almeno un po’, l’atmosfera di quei mitici anni e sentire il sound di tutte queste meraviglie sovralimentate, a questo punto, non vi resta che guardare il nostro video.