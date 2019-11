Dacia Duster

Convince quando gioca la coppia. Il primo contatto con la TCe 100 si è svolto su un tratto di un centinaio di chilometri, tre quarti dei quali sulla strada che s’inerpica verso il passo dell’Abetone. Un percorso dove l’uso del cambio è indispensabile per ottenere spinte adeguate alla situazione. E se il primo non mi ha pienamente convinto per gli innesti un po’ contrastati, le seconde sono state favorite dall’andamento della coppia (160 Nm a 2.750 giri) che ha permesso di mantenere agevolmente il tricilindrico nel campo d’azione dove offre il meglio di sé. È, quindi, ai regimi intermedi che il temperamento della TCe 100 diventa più vivace. La spaziatura del cambio, piuttosto lunga, non è un toccasana in ripresa, ma favorisce i consumi (13,5 km/l contro i 18,2 omologati): per ulteriori considerazioni su questo fronte bisognerà attendere ai numeri del Centro prove, vista la particolare tipologia del percorso. La Duster TCe 100 non riserva sorprese e si comporta come le altre Duster: non affatica il guidatore, è sempre rassicurante e piuttosto agile, anche se lo sterzo, tendenzialmente leggero, mantiene l’impostazione turistica.