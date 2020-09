484 km con un pieno. E l’ansia di autonomia si allevia. La Hyundai Kona Electric ha il grande merito di rendere meno angosciante quella caccia al tesoro che è la ricerca della colonnina, l'incubo degli automobilisti vecchio stampo. Ma la Kona fa di più: è lunga il giusto, non terrorizza doverla parcheggiare ed è ospitale se si viaggia in quattro o cinque (meglio nel primo caso). È accattivante esteticamente, curata nelle finiture e ricca di dotazioni nella versione top, l'Exellence. I 204 CV garantiscono prestazioni molto interessanti, specie se, come per tutte le auto a emissioni zero, parliamo di accelerazione. Insomma, la Kona racchiude tutti i pregi delle auto elettriche, smussandone il difetto principale, l’autonomia (nella versione con batteria più grande, da 64 kWh): eccola protagonista di "Presa per un giorno", il nostro format che racconta le sensazioni alla guida di chi prova un'EV per la prima volta. Cinque personaggi diversi per cinque puntate differenti, tra stupori, perplessità e scoperte. Ecco il primo episodio.