Porsche Cayenne

Mai vista una Cayenne così svelta. Lo so, è strano vedere un peso massimo inanellare curve veloci, staccare forte ed esibirsi in sbandierate del retrotreno, ma tutte le volte che i tecnici Porsche decidono di aumentare il potenziale bellico di un modello ci riescono sempre. Non sono solo estetica e promesse da cartella stampa: la Turbo GT va forte per davvero, anche in un track day. La base per il nuovo assetto è stata proprio la gommatura. Le nuove P Zero Corsa sviluppate appositamente dalla Pirelli (315/30 al posteriore) hanno una presa al suolo superba. Anche la campanatura anteriore negativa è stata aumentata di ulteriori 0,45 gradi. Tradotto? La Turbo GT entra in curva veloce, reattiva, svelta. Se a tutto ciò, si aggiunge uno sterzo preciso e cristallino nel trasmettere ciò che accade sotto le ruote, allora siamo già una spanna sopra la concorrenza.

Tra i cordoli sorprende. E poi c’è l’assetto. Ora, la stabilizzazione attiva del rollio Porsche Dynamic Chassis Control (Pdcc) lavora con un software di regolazione più votato alle prestazioni. Il risultato è una stabilità ancora più elevata, una migliore aderenza al suolo, uno sterzo più preciso e una velocità in curva più elevata. Vira quasi piatta, non devi convincerla a rispettare la linea che stai cercando. Certo, rimane il fatto che è sempre una Suv, anche solo per l’altezza della seduta. Ma se a tutto ciò aggiungiamo una sonorità allo scarico roca e borbottante, l’esperienza di guida risulta viscerale. Morale della favola? Finisce che a tratti ti sembra di essere al primo piano di una 911.