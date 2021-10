Alfa Romeo

Un solo motore, diesel. Poi c’è lui: il 2.2 turbodiesel di alluminio da 210 CV che porta a spasso più di 18 quintali con grande nonchalance. Un motore che ha poche vibrazioni e fa sentire la tonalità tipica del diesel solo nelle partenze a freddo. In più allunga molto bene, cosa non affatto scontata per un propulsore che beve gasolio. Con 470 Nm di coppia già a 1.750 giri, la spinta è sempre presente in qualsiasi condizione. Per la cronaca, questa è l’unica scelta per l’edizione speciale 6C Villa d’Este. Come unica è pure la tinta esterna: Rosso Etna tristrato che si rifà ai modelli degli anni 40. Tutti suoi sono anche i cerchi da 21 pollici in colore argento, stesso diametro della Quadrifoglio.

Legno, pelle e alluminio. Dal posto guida si gode appieno del salotto buono di casa Alfa: sedili di pelle morbidissima regolabili elettricamente e con tanto di ricamo “6C Villa d’Este” sui poggiatesta. Non mancano nemmeno impunture a contrasto sulla plancia, la quale sfoggia un ulteriore logo dedicato: la silhouette della famosa 6C 2500 SS. Dettagli di stile.