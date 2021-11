Ferrari 812 Competizione

Tutto al suo posto. Che ha una ripartizione dei pesi pressoché perfetta (49% anteriore e 51% posteriore; il motore è centrale anteriore, con cambio doppia frizione posteriore a sette marce) e un anteriore 'forte' per favorire inserimenti in curva repentini, di quelli che non ti aspetti da un’auto con un V12 piazzato là davanti. E quasi 4,7 metri di lunghezza. Qualche numero dal pianeta 812 Competizione: 1.487 kg (a secco, 38 chili meno della 812 Superfast; grazie all’alleggerimento del V12 e al carbonio, che è pure nei cerchi, -3,7 kg), 1,8 kg/CV, velocità massima di oltre 340 all’ora e 0-200 in 7,5 secondi. Solo un secondo più lenta a Fiorano della marziana SF90 Stradale, con mille cavalli ibridi e integrale. Dietro, oltre agli ormai classici ausili di guida di Maranello, incluso il Side Slip Control per cimentarsi nei sovrasterzi senza rischiare i 499.000 euro (579.000 per la Competizione A) che hai per le mani, c’è il nuovo PCV 3.0: l’ultima release del passo corto virtuale; ovvero due attuatori posizionati nelle ruote posteriori che lavorano in frenata, curva o accelerazione per rendere il retrotreno più efficiente possibile in ogni condizione di lavoro. Agiscono sulla convergenza delle ruote dietro per garantire a ciascuna delle due il miglior angolo di lavoro possibile. Indipendentemente, mai visto prima. Sapete cosa? Se cercavate una Rossa selvaggia da desiderare con tutti voi stessi, la 812 Competizione si aggiunge - da oggi - a una manciata di altre Ferrari della più nobile tradizione. Se volete saperne di più, qui trovate tutti i dettagli tecnici della 812 Competizione.