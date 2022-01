Cupra Formentor VZ5

Le armi della persuasione. Scusa numero uno. Quando Lorenzo era andato in Spagna per la presentazione internazionale, l'aveva provata soltanto in pista (la più immediata e banale). Scusa numero due. Quando l'avevo guidata io con il quattro cilindri da 310 CV per Drive Up avevo rimediato due secondi netti a Vairano da Vicky Piria e quindi era chiaro che non avevo ben interpretato il mezzo (se vabbè - e comunque in giro dico 1"9 che sfina, come il nero). Scusa numero tre. Non mi erano mai capitati per le mani dei sistemi di ausilio al drifting finora e quindi mi pareva giusto colmare questa lacuna (ovviamente per il solo amore della scienza e nel nome della formazione professionale continua).

Oltre le aspettative. Insomma. Ne ho tirate fuori talmente tante che alla fine mi ci hanno mandato (a guidarla, anche, che l'importante era quello). E ne è valsa la pena. Perché la Formentor VZ5 è una di quelle macchine che vanno oltre le tue aspettative.

Cosa fa di eccezionale. Non sto qui a farvi tutta la lista della spesa, perché il dettaglio del suo carattere dinamico lo trovate nel video qui sopra. Basterà in sintesi evidenziare questi elementi: la personalità unica e debordante del cinque cilindri dell'Audi RS 3 (qui in variante da 390 CV invece che 400, dettagli); il rigore con cui si muove nel misto stretto, che non è quello che ti aspetti da una crossover, per quanto sportiva si voglia auto-definire; la capacità di farti fare dei traversi lunghi e controllabili come se fossi che ne so, Keiichi Tsuchiya su una Sprinter Trueno (scrittina piccola tipo quelle sotto le pubblicità: qui sto leggermente esagerando).