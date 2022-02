La taglia conta, però... Certo, la DS 9 è un’auto lunga (4,93 metri), dal passo XL (2,9 metri) e, nel caso della 250, ha una massa a vuoto di 1.839 kg: e questo va sempre tenuto in considerazione, su strada. Quindi, non mi aspetto un comportamento particolarmente tagliente, fulmineo, nel transitorio, e così è. Però, l’inserimento in curva è abbastanza efficace e intuitivo e, soprattutto, la vettura trova in fretta un appoggio solidissimo, che dà molta sicurezza. In modalità Sport, sento subito che la risposta del powertrain diventa più rapida, con il carico volante che, secondo me, risulta pure eccessivo su questo tipo di vettura. Non dimentichiamoci che la guida assistita di Livello 2 funziona piuttosto bene, regolando correttamente il centraggio della vettura nella corsia, correggendo in curva in modo graduale e gestendo senza problemi la distanza da chi ci precede. Finisce il test della DS 9 250, con un risultato notevole: il consumo è di 5,5 l/100 km, con la batteria quasi scarica.

Sotto con la 360 4x4. Ora mi diverto. E in effetti la cavalleria offerta anche dai due motori elettrici spinge davvero forte la DS 9, che provo nel raffinato allestimento Rivoli+, un trionfo di pelle. La gommatura è specifica, con i 235/40 montati su cerchi da 20 pollici. In più, la versione top può contare, oltre che su un impianto frenante maggiorato, su una carrozzeria ribassata (di 15 millimetri all’avantreno e di cinque al retrotreno) e di carreggiate più larghe, rispettivamente, di 24 e 12 millimetri. Non è poco, e si fa valere su strada. La vettura diventa più pronta ai comandi e più efficace nell’inserimento in curva, tanto da sembrare quasi un filo più corta dell’altra. Pur senza trasformarsi in una sportiva pura. La spinta, poi, è molto più corposa qui, grazie all’apporto di due unità elettriche, e questo si traduce in prestazioni davvero elevate. Ma se, per esempio, seleziono la modalità Sport, e sfrutto il kickdown, dopo un’esitazione posso trovarmi con una marcia fin troppo bassa. A quel punto, sono portato a salire di marcia, sfruttando i paddle solidali al piantone, quindi non sempre facili da “recuperare” quando si guida in curva. Insomma, si va molto più forte che sulla 250, ma la sensazione è che la scorrevolezza e la morbidezza di guida ci perdano qualcosa, quando ci si pone in modalità “cattiva”. In Comfort, invece, la DS 9 360 4x4, che vanta una massa a vuoto di 1.909 kg, recupera in parte la sua natura, anche se l’assetto ribassato e la spalla più bassa dei pneumatici fanno sentire di più i fondi irregolari. La 360 invoglia a spingere e questo si vede nei consumi, che durante il nostro test, sono arrivati a 8,8 l/100 km.