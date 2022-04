Range Rover

Quando l’asfalto finisce. Dopo un lungo tratto di strada con vista oceano, è il momento di giocare con la manopolina del Terrain Response e capire fin dove ci si può spingere, quando l’asfalto finisce, con un mezzo così. Che, come sempre, sorprende. E ti aiuta tantissimo: trazione integrale con bloccaggio di differenziale centrale e posteriore, controllo velocità in discesa e perfino in salita, per affrontare le pendenze più impervie anche con semplici pneumatici M+S. Ma anche programmi di guida dedicati a sabbia, terra, rocce, fango e guadi (alti fino a 90 centimetri) e una pletora di telecamere per sapere sempre con grande precisione dove si mettono le ruote. Paradossalmente, anche chi è a digiuno di fuoristrada potrebbe cavarsela senza faticare troppo, in situazioni che, almeno all’apparenza, di facile hanno ben poco. Il difficile, semmai, è impratichirsi con la tecnologia, dalle modalità di guida al controllo della velocità in discesa e in salita, o al bloccaggio dei differenziali. Alla fine, pur potendo contare su una motricità e congegni che consentono alla Range di andare ben oltre la classica “sterrata di campagna”, e pure in gran scioltezza, non saranno poi molti i facoltosi proprietari che avranno il coraggio d’infilarsi in mulattiere fangose degne del Camel Trophy. In fondo, è proprio questa, da più di cinquant’anni, la forza di una Suv che è un’istituzione: può sfilare con grazia fra le vie più chic di Roma, Londra, Parigi o Montecarlo, oppure arrampicarsi sulle montagne, alla ricerca del posto perfetto per un picnic in quota. Senza sacrificare un grammo di confort.