Toyota GR86

Non ha lo Start&Stop. Il motore, poi, è stato rivisto in ogni dettaglio (aspirazione, scarico, iniezione e raffreddamento). Inoltre, ora c'è anche l'Active Sound Control, che porta nell'abitacolo le note più aggressive del quattro cilindri che, detto in tutta franchezza, “suona” poco se ascoltato da fuori. Ma sappiate che la linea di accessori originali è già stata pianificata. Pollice in su per i freni: i quattro dischi d'acciaio, hanno svolto più che egregiamente il loro compito tra i cordoli. Un difetto? Se proprio ne volete uno, mi salta in mente l’assenza della funzione Start&Stop: al semaforo l’auto non si spegnerà. E poi ci sarebbe da sottolineare che il pacchetto Adas più completo (leggasi guida assistita di livello 2) è disponibile solo con la versione automatica. L’insonorizzazione, poi, uno dei punti deboli della vecchia GT86, non ha fatto grandi passi in avanti. Ma, in questo caso, si può chiudere volentieri un occhio.

Dietro ci stanno quattro pneumatici. Inutile tirare in ballo il discorso abitabilità. Semmai, fa piacere sapere che nel baule (da 276 litri dichiarati), una volta reclinati i sedili, ci stanno quattro pneumatici. Chi frequenta i track day capirà. Discreta la qualità dei materiali nell'abitacolo. Le plastiche, anche per i comandi, sono dure e si nota qualche risparmio anche negli accostamenti.

Qui la gamma. Due gli allestimenti per il nostro mercato: Sport con cerchi da 17” che calzano pneumatici Michelin Primacy e Premium Sport con i 18” e le Michelin Pilot Sport 4, decisamente più performanti. La misura, però, rimane per entrambe di 215 mm. Indecisi sul colore? La palette ne prevede sette: due blu (Thunder Blue e Sapphire Blue), due grigi (Ice Silver e Magnetite Grey), poi nero, rosso e bianco. Prezzi a partire da 34.250 euro come detto in apertura, per la entry level, per passare ai 36.750 euro della top di gamma manuale. Per il cambio automatico bisogna aggiungere 2.000 euro.