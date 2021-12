Audi Sport Quattro

Più svelta. Uno dei limiti dell’Audi Quattro, di fatto una “street legal”, era l’agilità: passo lungo e sbalzo anteriore pronunciato per ospitare il cinque cilindri in linea. Ecco allora che per sopperire alla carenza, a Ingolstadt non hanno usato mezze misure: telaio troncato a metà per accorciare il passo di ben 32 centimetri, che ha tolto grazia e armonia al design ma l’ha resa, a posteriori, tremendamente attraente. Come da regolamento, che imponeva la realizzazione di 200 esemplari stradali, l’Audi ha costruito 224 unità della Sport Quattro fra il 1983 e il 1984. Carrozzeria realizzata in materiali compositi, motore cinque cilindri in linea tutto in alluminio di 2.133 cm3, distribuzione bialbero con 4 valvole per cilindro e una potenza massima di 306 cavalli (ma nei rally si superavano i 500).