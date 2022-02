Masterclass Quattroruote

La mobilità del futuro, con alle spalle due anni di pandemia e, sullo sfondo, i venti di guerra che arrivano dall'Ucraina; la rivoluzione dell’auto e le inevitabili scelte strategiche tra economia e geopolitica; la guida autonoma; il rischio che l'auto diventi un bene troppo costoso, proibito ai più. Il talk del direttore di Quattroruote Gian Luca Pellegrini, organizzato da Accademia Editoriale Domus in collaborazione con la nostra rivista, ha affrontato la complessità del mondo dell’auto. Il settore è al centro di un cambio di paradigma epocale che ne trasformerà dinamiche e processi, prodotti e servizi. Ma mancano le infrastrutture, una visione chiara del futuro e si rischia di arrivare al paradosso del "fenomeno Cuba"… ovvero, si punta alle elettriche, auto del futuro, e intanto il parco circolante invecchia, inesorabilmente, perché la gente non se le può permettere e non acquista auto senza sapere se potrà guidare tra qualche anno. I motori a combustione interna verranno davvero sostituiti da sistemi di propulsione esclusivamente elettrici? E se sì, quando avverrà il definitivo passaggio di testimone?



Da Gianni Mazzocchi a Mary Barra. "Stiamo vivendo un momento storico, c’è la necessità di fare il punto e di vedere le prospettive future, come da sempre è compito di Quattroruote". Pellegrini ha ricordato il compito della nostra rivista, fin dal febbraio 1956, quando Gianni Mazzocchi si diede l’obiettivo di spiegare l’auto agli italiani che uscivano dalla guerra e passavano dalla bici, e dalle Lambretta, alla motorizzazione di massa, affrontando per primo il tema della sicurezza, ma sottolineando i valori della libertà e dell’indipendenza. La missione è quantomai attuale oggi. "Nei prossimi 5 anni, l’auto cambierà più che negli ultimi 50", per dirla con le parole di Mary Barra, ceo della GM (frase, peraltro, di tre anni fa). I costruttori si stanno trasformando in "fornitori di mobilità", e l’acronimo che ci aiuta a capire lo sconvolgimento in atto è "Case": connected, autonomous, shared ed electric. I quattro trend principali, appunto, sono stati il filo conduttore della lectio.

Dall’hardware al software. L’auto sta diventando il cuore di un sistema digitale, che comprende le città, o smart cities del futuro, le tech company, i data provider, gli "enabler" (fornitori di servizi) e gli enti regolatori, tra i tanti nuovi protagonisti. L’auto collegata a internet è una realtà da anni, a partire da streaming e navigatori, ma ora la connessione riguarda sempre più i produttori, le città, i servizi disponibili e il “dialogo” tra i veicoli sulla strada e tra questi ultimi e le infrastrutture. Cambia tutto, e come sottolinea una ricerca McKinsey, i consumatori sono pronti a investire 13 euro al mese per dotarsi di funzionalità avanzate. Mentre nuove alleanze inedite aprono scenari inediti, come quella tra Ford e Google per i servizi sul cloud.

Adas in pista. Oggi la guida assistita è una realtà, con tanto di obbligo di dotare le auto di sistemi di frenata d’emergenza automatica. Ma la guida autonoma? Quella che sembrava imminente pochi anni fa, in realtà ha subìto rallentamenti per via dello spostamento di enormi investimenti delle Case sull’elettrico e del clamore suscitato dai primi incidenti delle Tesla sulle strade americane, che hanno raffreddato l’opinione pubblica. Serve una politica che aiuti le sperimentazioni e lo sviluppo dei dispositivi, mentre le grandi aziende si muovono: Intel, gigante dei microchip, per esempio, ha acquisito l’israeliana Mobileye per 15 miliardi di dollari. Il futuro è nei Lidar, ma il problema è la gestione di Terabyte di informazioni per la mappatura 3D intorno al veicolo, per la decisione in tempo reale di manovre potenzialmente molto pericolose, senza ovviamente alcun margine di latenza (un secondo di ritardo nell’aprire una app, che possiamo accettare sullo smartphone, diventa un’eternità a velocità autostradale). Le auto sono già computer su ruote, con 25-50 CPU (centraline) che parlano tra di loro, ma per arrivare ai 21 milioni di auto a guida autonoma che si prevedono tra vent’anni sarà indispensabile il 5G, lo sviluppo della rete per connettere le auto al cloud e viceversa. E si presentano nuovi (vecchi) problemi, come quello etico. Nel 1967, la filosofa britannica Philippa Ruth Foot formulò il famoso dilemma del carrello ferroviario: lasciare che il treno fuori controllo investa cinque persone o azionare uno scambio che permetterà di salvarle, travolgendo però un’altra persona? Secondo Enrico Al Mureden, ordinario di Diritto civile, la guida autonoma comporterà una rivoluzione anche di fronte alla legge: responsabilità del guidatore, del proprietario del mezzo o del costruttore? L’approccio "olistico", intanto, ci ricorda che gli stakeholder sono diversi, non solo le Case, e che serviranno infrastrutture. Sul quando, poi, tutto dipende dai costi: entro il 2030 si prevede un taglio dell’85% (meno di 10.000 dollari per i dispositivi di un’auto), con l’ipotesi di un turning-point nel 2028. Intanto Quattroruote è l’unica testata al mondo a mettere alla prova gli Adas, da due anni, con capitolati più vicini alla realtà rispetto a quelli di EuroNCAP (capaci di riconoscere figure reali come una persona con la valigia o un ragazzo con lo zaino).

Lo share è il futuro, ma non paga. Siamo alla “S” del Case. L’economia circolare è già il presente: dal 2010 si sono registrati investimenti per 100 miliardi di dollari nell’e-hailing, o ride-hailing, e il futuro è quello dei robotaxi. Ma intanto il car sharing si dimostra un mezzo flop, perché non riesce a far quadrare i conti. Lo dimostrano le esperienze di Mercedes e BMW, nemiche “costrette” ad allearsi per ridurre le perdite, con Share Now. La micromobilità, quella dei monopattini elettrici e non solo, ha preso piede in tutte le città, ma servono regole. D’altra parte, il trend è segnato: tra 10-20 anni i centri urbani saranno vietati alle auto e serviranno alternative per il cosiddetto ultimo miglio. Già ogi, lo share vale 60 miliardi di dollari sui tre mercati principali (Europa, Usa e Cina) e crescerà del 20% entro il 2030.

Elettriche per i ricchi. Infine, le auto a batteria. Il 70% di chi acquista una Ev negli Usa guadagna più di 100.000 dollari l’anno. E, dunque, incentivare le elettriche, di fatto, significa fare un regalo, spesso inutile, a chi i soldi li ha già, e non a chi avrebbe bisogno di un aiuto. Intanto siamo passati dall’eutanasia dei motori a gasolio, iniziata con il "dieselgate" del 2015, ai proclami sulla fine dei motori endotermici, da parte di Stati e Case, entro i prossimi 10-15 anni. Con tanti problemi aperti sul tavolo. Primo, le plug-in hybrid "non funzionan": nel senso che non danno vantaggi, se non vengono ricaricate tutti i giorni, al punto che Ul e Paesi Bassi, per primi, hanno deciso di eliminare le agevolazioni alle Phev. E lo scetticismo sulla rivoluzione elettrica prende piede. Carlos Tavares, ceo di Stellantis, è il leader della fronda, ma persino chi ha investito di più nell’elettrico, come la VW, manifesta qualche dubbio. Il ceo, Herbert Diess, chiede di non avere imposizioni sull’Euro 7, troppo onerosi, mentre il ministro Volker Wissing riapre ai carburanti sintetici, chiedendo di non puntare solo sull’elettrico, nel nome della neutralità tecnologica. D’altra parte, parlare di emissioni zero è del tutto inappropriato, se si prescinde, ancora una volta, da un approccio olistico: considerando l’intero ciclo di un’auto, dalla linea di montaggi, alla produzione di energia, all’utilizzo, fino allo smaltimento finale. Da uno studio Volvo risulta che se non si usano fonti rinnovabili (oggi al 20% nell’UE), l’impatto di un’elettrica non è granché inferiore a quello di un’auto endotermica. Intanto la Cina, leader mondiale delle elettriche e delle batterie (materie prime comprese), ha annunciato che costruirà 18 nuove centrali a carbone. Due i problemi principali per l’Europa: le gigafactory da realizzare in fretta, per non essere dipendenti dal Dragone, e punti di ricarica, con un target di 6 milioni di punti di colonnine. Doppio problema per l’Italia, dove il 98% delle colonnine sono sotto i 22 kW, mentre servono quelle ultrarapide.

Le proposte di Quattroruote e dell’Academy. L’auto non deve diventare oggetto di privilegio. L’assunto vale oggi come nel ’56. Oggi in Italia abbiamo un parco circolante di 37 milioni di veicoli, di cui larga parte inquinanti e privi di Adas (se non addirittura di servosterzo). La proposta di incentivare la sostituzione dell’auto vecchia con un usato recente, più sicuro e meno inquinante, è stata solo parzialmente recepita, con risultati del tutto insoddisfacenti. E ora il miliardo di euro stanziato dal ministro Giancarlo Giorgetti per l’automobile è inadatto a risollevare un comparto in grande sofferenza. Forse, chiude il direttore, come dimostra questo evento online, e come abbiamo imparato in questi due tragici anni di Covid-19, si potrebbe puntare a ridurre il bisogno di mobilità. Almeno quella legata al pendolarismo. Infine, preparare i giovani appassionati di auto ad affrontare i problemi del futuro. Anche con i master per i professionisti del futuro. La Domus Academy, come ha ricordato il suo coordinatore Massimo Borio, affronta il suo ottavo anno forte dei suoi 753 diplomati (di cui l’80% ha trovato lavoro nel settore), con nuovi corsi che vanno dal Master di Giornalismo Automotive (al via il 22 marzo) a quelli in Mobility Management (aprile-giugno), Photo Automotive (maggio), Fleet Mobility Management (giugno-settembre).