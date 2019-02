L' Euro NCAP ha diffuso i risultati relativi ai crash test di tre grandi mezzi a ruote alte, che fanno da apripista alla "stagione" 2019 dell'ente europeo per la sicurezza. Si tratta di Honda CR-V , Mercedes-Benz Classe G e Seat Tarraco . Tutte sono state promosse con il massimo dei voti, le cinque stelle, nonostante l'inasprimento, con l'inizio dell'anno, dei criteri di valutazione che ora tengono sempre in maggiore considerazione la frenata automatica d'emergenza e gli Adas, ossia i sistemi di assistenza alla guida.

Tra le migliori della categoria. La nuova Seat Tarraco, che condivide la piattaforma Mqb con la Skoda Kodiaq, ha ottenuto un punteggio del 97% nella protezione degli occupanti adulti, una delle migliori della categoria, dell'84% in quella dei bambini, 79% nella salvaguardia dei pedoni e degli utenti deboli della strada e altrettanto alla voce sistemi di assistenza alla guida. Piccole criticità sono state rilevate solo per il collo del passeggero posteriore, a causa della conformazione del sedile.

Ottime performance per la giapponese. Massimo dei voti anche per la Honda CR-V Hybrid, grazie alle ottime performance ottenute in tutte le aree di valutazione (anche nel 2013 la versione precedente del modello aveva conquistato le cinque stelle). Questa la pagella: 93% adulti, 83% bambini, 70% pedoni e 76% dispositivi di assistenza alla guida. Durante i test è stato evidenziato qualche leggero probema di protezione al collo degli occupantii adulti e bambini seduti sui sedili posteriori.

Il valore delle nuove tecnologie. “Siamo soddisfatti - ha dichiarato il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani - che, malgrado protocolli sempre più severi, tre autovetture della stessa categoria e di marche diverse abbiano ottenuto il punteggio massimo. Colpisce, soprattutto, il fatto che tutti i modelli siano dotati di freno automatico di emergenza, in grado di riconoscere pedoni e ciclisti. Un quadro che sottolinea, ancora una volta, l’importanza del lavoro svolto da un organismo indipendente come l'Euro NCAP, nel sensibilizzare media, opinione pubblica, consumatori e Case su quanto le nuove tecnologie siano in grado di fare per un valore fondamentale per tutti come la sicurezza”.