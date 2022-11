Autoscuole - Le app per l'esame funzionano, ma serve più pratica

Migliorare l’apprendimento. L'analisi di Guida e Vai punta a evidenziare i buoni risultati dei nuovi metodi di insegnamento introdotti dalle autoscuole per la diffusione delle regole del Codice della Strada. Secondo il consorzio, i giovani italiani della fascia di età 16-24 anni dimostrano di avere una buona conoscenza generale della normativa. Ma la preparazione risulta ancora poco soddisfacente sul lato "pratico". Tutto sommato, l’introduzione delle nuove tecnologie, come la realtà aumentata dei visori ottici 3D e le app degli smartphone, sono risultate efficaci per coinvolgere i "millennial" nello studio delle regole del traffico. Ma serve un altro passo avanti: la guida sicura. Guida e Vai, da tempo, punta su lezioni in pista dedicate a ragazzi e ragazze con il "foglio rosa", ed è già partita in sei regioni (Lombardia, Piemonte, Veneto, Campania, Puglia e Sardegna) per chiedere alle autoscuole di offrire questa opportunità, per ora senza incidere sui costi (che vanno da circa 800 euro al Sud ai 1.200 chiesti in media in alcune città del Nord).

L’importanza dei corsi in pista. L’83% dichiara che "sarà un automobilista responsabile con una guida sicura" e il 77% manifesta il desiderio di seguire un corso specifico "per imparare come affrontare i pericoli della strada". Anche per questo motivo, l’edizione di quest’anno del Forum Nazionale Autoscuole ha scelto come testimonial un ex pilota di F.1, attualmente impegnato nel Mondiale Endurance (con la Ferrari 488 GTE del team iron Lynx) come Giancarlo Fisichella. "Fisico", infatti, ha scelto di rendersi portavoce per promuovere la consapevolezza di "quanto possa costare cara una distrazione o un’imprudenza". Oltre agli incontri più istituzionali previsti nella due giorni di Lainate, introdotti da Paolo Colangelo, presidente di Confarca, e da Cesare Galbiati, di Unasca, si darà spazio a "esercizi pratici di apprendimento esperienziale", direttamente a bordo delle auto, sul circuito. Salvatore Ambrosino, ceo di Guida e Vai, chiuderà il Forum guidando il pubblico in un’esperienza simulata dal titolo "Guidare è un’altra cosa", un workshop interattivo che ha l’obiettivo di individuare le regole non scritte dal Codice della Strada. Quelle, che, però, possono salvare la propria vita e quella degli altri. Un’ultima nota sulle differenze di genere: dai dati Istat, risulta che delle quasi 3 mila vittime di incidenti stradali nel 2021, l’83,3% erano uomini, il 16,7 donne.