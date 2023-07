Vacanze Sicure 2023 - Quasi un'auto su cinque circola con pneumatici non conformi

Con un campione di 8.865 auto controllate, l’indagine Vacanze Sicure 2023 ha fatto emergere un dato allarmante: circa 18 auto su 100, cioè quasi un quinto dei veicoli coinvolti, viaggia con pneumatici irregolari. L’iniziativa, promossa da Polizia Stradale, Assogomma e Federpneus, ha coinvolto sei regioni (Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto, Toscana, Marche e Puglia) tra i mesi di maggio e giugno, per un totale di 37 province in rappresentanza di un parco auto di oltre 12,5 milioni di veicoli (poco meno di un terzo del dato nazionale). Nello specifico, ben sette vetture su 100 tra quelle sottoposte a controlli presentavano pneumatici lisci, tre su 100 avevano gomme danneggiate e otto su 100 treni non omogenei: parliamo di pneumatici diversi sullo stesso asse (pratica vietata dal Codice della Strada) o pneumatici invernali su uno solo di essi ed estivi sull’altro (pratica sconsigliata dal ministero dei Trasporti). E se a queste vetture aggiungiamo anche quelle non in regola con la revisione, le auto del campione non conformi salgono addirittura a 25 su 100.

"Servono incentivi". Le auto coinvolte nell'indagine hanno un’anzianità media di 8 anni e 10 mesi, a fronte di un’età media del parco circolante italiano di 12 anni e 6 mesi, il che potrebbe aver fatto emergere dati più confortanti (si fa per dire) rispetto alla realtà. Del resto, proprio le auto più anziane hanno fatto registrare irregolarità più frequenti a livello di pneumatici, riscontrate addirittura su un veicolo su tre tra quelli con più di 10 anni alle spalle. "Vi è una diretta correlazione tra l’età dei veicoli e le loro condizioni di manutenzione", ha spiegato Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma. "Più passano gli anni e più i pneumatici risultano danneggiati o mal assortiti, mentre la percentuale di coperture lisce è quasi una costante, sempre altissima, trascorsi i primi quattro anni dall’immatricolazione. In Italia le auto non vengono sostituite e quindi invecchiano senza la dovuta manutenzione". Nonostante ciò, la cura del mezzo continua a essere ignorata da bonus statali e locali, al contrario di quanto auspicato: "È quindi fondamentale operare con forme di incentivazione alla manutenzione dei veicoli con particolare riguardo a quei dispositivi che hanno particolare rilevanza per la sicurezza stradale, proprio come i pneumatici".

In vacanza dopo i controlli. "Prima di intraprendere un viaggio è fondamentale anche verificare che gli pneumatici siano in perfetta efficienza", ha ricordato in ogni caso Filiberto Mastrapasqua, direttore del servizio Polizia Stradale. "I pneumatici sono l’unico punto di contatto del veicolo con la strada ed è importantissimo controllarne l’usura, la pressione e l’aderenza. Guidare con pneumatici non omologati e/o danneggiati, oltre ad avere una rilevanza dal punto di vista sanzionatorio, rappresenta un atto di irresponsabilità perché espone a un elevato rischio di incorrere in un incidente stradale. La sicurezza non va in vacanza". A tal proposito, Assogomma e Federpneus hanno individuato tre comportamenti da adottare prima di mettersi in viaggio. In primo luogo, è necessario "verificare con regolarità la pressione e il gonfiaggio" del proprio treno di pneumatici. In particolare, "il controllo va effettuato a freddo (max 2/3 km di percorrenza) almeno una volta al mese e prima di lunghi viaggi". Se effettuato a caldo, "è normale prevedere un incremento di pressione fino a 0,3 bar", ovviamente rispettando quanto suggerito dalla Casa automobilistica. Inoltre, è opportuno "controllare lo stato di usura e le conseguenze di eventi accidentali", anche più volte per lo stesso episodio, potendosi verificare deformazioni e altri inconvenienti a distanza di tempo. "Eventuali lesioni, tagli, rigonfiamenti sui fianchi o sul battistrada richiedono un controllo immediato", mentre consumi irregolari del pneumatico "possono essere riconducibili ad anomalie meccaniche quali imperfetta equilibratura delle ruote, irregolarità di frenata, inefficienza delle sospensioni (ammortizzatori) e non corretta geometria del veicolo". In ogni caso, "il battistrada dei pneumatici degli autoveicoli deve avere uno spessore minimo di 1,6 mm, così come previsto dal Codice della strada". Infine, "è essenziale utilizzare pneumatici aventi le caratteristiche omologate all’origine dal costruttore del veicolo e riportate sulla Carta di circolazione", senza dimenticare che "è obbligatorio il montaggio omogeneo sullo stesso asse".