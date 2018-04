Il weekend motoristico che vedrà la Formula 1 impegnata in Cina è condito dallo spettacolo tutto nostrano della Formula E, con la serie elettrica al debutto nella città eterna per il primo ePrix in terra italiana. A Roma, sul circuito cittadino ricavato nel quartiere dell’Eur, i piloti impegnati nella categoria si contenderanno la prima tappa europea della stagione. Jean-Eric Vergne del team Techeetah, guida la classifica piloti con 30 punti di vantaggio sullo svedese della Mahindra Felix Rosenqvist; fatica invece a trovare continuità il campione del mondo in carica Lucas Di Grassi, reduce comunque dal suo primo podio stagionale nell’ultimo appuntamento di Punta del Este.

La pista. Il tracciato romano costituisce una vera e propria incognita per piloti e scuderie che per la prima volta in assoluto percorreranno i 2,85 chilometri di asfalto italico: da via Cristoforo Colombo attraverseranno piazza Guglielmo Marconi prima di arrivare al palazzo della Scienza Universale e alla Nuvola di Fuksas; poi il tratto misto che conduce al palazzo dei Congressi, dove saranno localizzati box, pit-lane e linea del traguardo (di fatto non coincidente con la linea di partenza). Il plotone poi si dirigerà verso viale dell’Arte e viale dell’Artigianato, passando sul dritto di via Tre Fontane; in seguito il curvone in salita a destra che porta su viale dell’Agricoltura e via Ciro il Grande. Frenata al limite per lasciarsi alle spalle il palazzo della Civiltà del Lavoro prima di rientrare nuovamente in via Cristoforo Colombo: in totale 21 curve distribuite su un layout tra i più lunghi del mondiale e capace di trovare il giusto equilibrio tra velocità e settori guidati per esaltare la tecnica dei piloti. Per un giro virtuale del circuito, goditi questo video.