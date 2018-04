Dopo aver conquistato il titolo mondiale in Formula 1 nel 2016, Nico Rosberg ha appeso il casco al chiodo, ma è rimasto comunque sempre molto attivo nel motorsport. Com’è noto, il tedesco ha seguito da vicino le vicende della sua squadra nel DTM, ha aiutato Kubica a tornare in F.1, ha investito nella Formula E e adesso si è lanciato nel karting, lanciato la Young Driver Academy, che porta il suo nome.

Petronas sostiene l’iniziativa. Già sponsor principale della Mercedes in Formula 1, la Petronas ha sposato la nuova avventura di Rosberg che ritrova in pista il suo mentore ai tempi dei kart, Dino Chiesa, considerato uno dei migliori preparatori in circolazione. “Dino è stato il mio capo negli anni del kart e da quel momento siamo rimasti amici. Per me è grandioso unire le forza con lui per sostenere i talenti del futuro”. L’obiettivo della Rosberg Young Driver Academy è quello di far crescere i giovane piloti non solo dal punto di vista sportivo, ma anche in tutti gli aspetti correlati al mondo del motorsport, come meccanica, ingegneria, marketing e rapporti con i media. Al momento, l’Academy ha già due piloti sotto contratto. Il primo è Taylor Barnard, tredicenne inglese, mentre il secondo è Lorenzo Travisanutto, italiano di diciotto anni.

In pista con la Formula E. Nico Rosberg tornerà al volante di una monoposto il prossimo 19 maggio: guiderà la monoposto Gen2 sul circuito che ospiterà l'ePrix di Berlino. Un'esibizione di circa 10 minuti per quella che sarà la prima uscita pubblica per l'innovativa monoposto che caratterizzerà la stagione 2018-2019 di Formula E.