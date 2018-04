Mondiale Rally

Ott Tänak è stato il dominatore assoluto del Rally d'Argentina, quinta tappa del Mondiale WRC. L'estone della Toyota è riuscito a mettere la sua Yaris davanti alle Hyundai i20 Coupé di Thierry Neuville e Dani Sordo. Un risultato che lo rilancia all' inseguimento della M-Sport di Ogier, oggi quarto al traguardo.

Rimonta furiosa. Quel testacoda nella PS2 è forse l'unico neo di una gara praticamente perfetta per Tänak. Un errore pesante, considerando che in quel frangente ha perso oltre venti secondi da Mikkelsen, in quel momento leader della gara. Eppure, non si è perso d'animo e nella PS3 ha dato sfoggio di tutto il suo talento. Letteralmente galvanizzato dalla sua Yaris, che rispondeva esattamente ai suoi ordini, Tänak ha cominciato proprio nella prova successiva una rimonta furiosa che lo ha riportato in lotta per le prime posizioni. Da lì in avanti, è stata una furia. Al termine della gara, nel carniere ha messo dieci delle diciotto prove a disposizione: un dato eloquente della superiorità della Toyota Yaris e del suo pilota sul terreno argentino.

La Hyundai completa il podio. Thierry Neuville e Dani Sordo non sono mai realmente riusciti a dare filo da torcere alla Toyota, ma tutto sommato il team ha difeso bene i colori del marchio coreano. Il risultato rispecchia la buona prestazione mostrata da Neuville e Daniel Sordo ha completato l'opera, approfittando anche del problema di Meeke, rallentato da una foratura.

Ogier sente il fiato sul collo. Oggi, il campione del mondo in carica ha chiuso quello che per lui è stato un weekend piuttosto complicato. Il quarto posto finale è un risultato che può stare stretto al personaggio, ma che di fatto gli consente di mantenere la prima posizione in classifica piloti, dove Neuville si è avvicinato minacciosamente. Infatti, Ogier conduce adesso con sole 10 lunghezze di vantaggio sul pilota belga della Hyundai. Terzo posto nella classifica piloti per Tänak, che insegue a quota 72.

Hyundai prima tra i costruttori. Il team di Alzenau è leader della classifica costruttori con 144 punti, seguito dalla M-Sport Ford a quota 129. Grazie alla vittoria odierna di Tänak, la Toyota accorcia le distanze in classifica: resta terza, ma a 124 punti. Chiude la Citroen - alle prese con un altro weekend sfortunato - con 93 punti.

Rally d'Argentina - La classifica finale

1 - Tanak-Jarveoja (Toyota Yaris WRC)

2 - Neuville-Gilsoul (Hyundai i20 WRC)

3 - Sordo-Del Barrio (Hyundai i20 WRC)

4 - Ogier-Ingrassia (Ford Fiesta WRC)

5 - Mikkelsen-Jaeger (Hyundai i20 WRC)

6 - Evans-Mills (Ford Fiesta WRC)

7 - Meeke-Nagle (Citroen C3 WRC)

8 - Lappi-Ferm (Toyota Yaris WRC)

9 - Suninen-Markkula (Ford Fiesta WRC)

10 - Tidemand-Andersson (Skoda Fabia R5)