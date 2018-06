Volkswagen I.D. R Pikes Peak

A due settimane dal via della cronoscalata più famosa al mondo la Volkswagen ha svelato la livrea della I.D. R Pikes Peak. Il prototipo elettrico appositamente realizzato per cercare di battere ogni record sulla salita del Colorado avrà una livrea con diversi richiami alla famiglia di vetture a zero emissioni della Casa tedesca, a partire dal numero fino ad arrivare alla tinta della carrozzeria. Per il tentativo di record la Volkswagen ha scelto di affidare il volante della concept a Romain Dumas, due volte vincitore della 24 Ore di Le Mans e di moltissime altre gare di endurance. Quest'anno il pilota francese subito dopo aver corso a Le Mans tornerà negli Stati Uniti per affrontare la Pikes Peak.