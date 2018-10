Niki Lauda si appresta a essere dimesso dall’ospedale di Vienna dove, lo scorso 2 agosto, ha subìto un trapianto polmonare, in seguito all’aggravarsi di un’infezione. Le condizioni di salute del tre volte campione del mondo di F.1 continuano a migliorare, anche se dovrà ancora seguire la riabilitazione per delle settimane.

In buone condizioni. Un portavoce della clinica in cui Lauda è ricoverato ha chiarito che il paziente è in buone condizioni generali e che domani, al General Hospital di Vienna, si terrà una conferenza stampa per dare maggiori dettagli sulle condizioni di Lauda. Il sessantanovenne austriaco, dunque, torna a casa. Ad assisterlo in questa seconda fase riabilitativa saranno gli specialisti dell’AKH e del MedUni di Vienna.