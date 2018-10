Hamilton pentacampione

E così ce l’ha fatta: Lewis Hamilton si è laureato campione del mondo di Formula 1 per la quinta volta in carriera, eguagliando Juan Manuel Fangio. Adesso è ufficialmente il secondo pilota più vittorioso di tutti i tempi e, seppur non lo abbia mai apertamente ammesso, in cuor suo punta a raggiungere i numeri di Michael Schumacher. Lewis è già l’uomo dei record: da quando ha debuttato in Formula 1 – nel 2007, insieme alla McLaren – ha sempre guidato delle monoposto spinte da propulsori Mercedes-Benz. E con il marchio della Stella ha collezionato finora 71 vittorie, 81 pole position, 40 giri veloci e 132 piazzamenti a podio. Su 12 stagione disputate, in 5 ha conquistato il titolo iridato e ha sfiorato il sogno in altre due occasioni: nel 2007, al debutto, e nel 2016 con il titolo sfumato a favore del compagno di squadra Rosberg.

La stagione migliore. Lewis cinque volte iridato è ben diverso da quello di undici anni fa, un ragazzino di belle speranze che faticava a gestire le emozioni e che, nonostante tutto, sfiorò il titolo iridato già al suo primo anno nella categoria, tra mille pressioni e polemiche con un mastino a fianco che rispondeva al nome di Fernando Alonso. Ed è lo stesso Hamilton a raccontarlo: “Credo che il 2018 sia stato il miglior anno in questo sport ed è anche il più soddisfacente. L’anno scorso ero soddisfatto della mia prestazione, ma questa volta ho voluto alzare l’asticella. C’è sempre l’opportunità di farlo. E anche se il campionato non era cominciato nel migliore dei modi, è finito alla grande. Oggi ho piena fiducia delle mie capacità, quando mi alzo ed esco di casa, la mia autostima è un milione di volte maggiore rispetto al 2007, quando dovevo affrontare tanta insicurezza, tristezza e pressione altissima. Non riuscivo a trovare quell’equilibrio che oggi possiedo”, ha detto. Uno stato di forma impressionante che si è tramutato in ben 9 vittorie in questa stagione, 3 secondi e altrettanti terzi posti e un solo ritiro, in Austria, per un problema tecnico.

Un campionato a due facce. Il Mondiale 2018 di Formula 1 ce lo ricorderemo così, quasi come se avessimo vissuto due stagioni in una. Perché nel giro di poche settimane, siamo passati da un'avvincente lotta a due - tra Vettel e Hamilton - a una parata della Mercedes. Sembrava che la Ferrari potesse giocarsela fino alla fine, nonostante gli errori di Vettel e una vettura allo stesso livello delle Frecce d'Argento. Dopo la pausa estiva la Ferrari ha provato a reagire, con quella vittoria a Spa-Francorchamps e la doppietta in qualifica in Italia, davanti al proprio pubblico. Ma le vittorie schiaccianti di Hamilton proprio a Monza e poco dopo a Singapore – unitamente a degli errori della Rossa - hanno aiutato Lewis a ipotecare anzitempo il quinto titolo in carriera. E allora, alla domanda “L’ha vinto Hamilton o l’ha perso Vettel?”, sarebbe bene rispondere che lo ha vinto Hamilton e anche meritatamente: ha sbagliato meno dei suoi avversari, si è regalato dei giri – soprattutto in qualifica – davanti ai quali ci si dovrebbe inchinare. E come tanti dei suoi predecessori, ha avuto la fortuna di avere accanto a sé un ottimo uomo squadra come Bottas e un team capace di reagire davanti alle difficoltà.

L’onore delle armi. Quando Lewis si è reso conto di avere ormai in mano il suo quinto titolo iridato, si è anche lasciato andare in alcune dichiarazioni a difesa del suo diretto rivale, Sebastian Vettel. L’inglese della Mercedes, alla luce dei tanti attacchi dei media nei confronti del pilota della Ferrari, è intervenuto dicendo: "Probabilmente non riuscite a immaginare quanto sia difficile fare il nostro lavoro a questo livello e vale per qualsiasi atleta di vertice. Credo che i media debbano mostrare un po' più di rispetto per Sebastian. Gli esseri umani commettono degli errori, ma è il modo in cui li affrontiamo che conta".