F.1, GP del Brasile

Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gran Premio del Brasile, la decima di questa stagione. Il cinque volte campione del mondo ha fermato il cronometro sull'1:07.281 che gli vale la partenza in prima posizione domani e il nuovo record della pista. Seconda posizione per Vettel, rimasto alle spalle del suo rivale per 93 millesimi. Seguono i rispettivi compagni di squadra, con Bottas terzo e Raikkonen quarto.

Reprimenda per Vettel. In Q2, l'arrivo di qualche goccia di pioggia ha reso tutto molto caotico e tutti si sono subito lanciati in pista, nel tentativo di fare un giro veloce. La Ferrari ha provato una strategia che ha permesso a Vettel e Raikkonen di qualificarsi con gomme Yellow Soft, così da poter partire domani con una mescola più dura rispetto agli avversari, con il chiaro intento di allungare il primo stint della gara. Tuttavia, una volta entrato ai box, Vettel è stato fermato dai commissari per le verifiche tecniche, rischiando così di gettare tutto alle ortiche. Il tedesco si è agitato e si sbracciava contro i commissari che, nonostante la fase concitata, agivano in maniera serafica e tranquilla, mandando Sebastian su tutte le furie. Poco dopo è arrivata la nota dei commissari tecnici che segnala a quelli sportivi il comportamento scorretto del piltoa della Ferrari. Come si legge nei documenti ufficiali, "la vettura numero 05, chiamata alle operazioni di peso, ha rifiutato di spegnere il motore. La vettura è salita sulle bilance ancora accesa e questo ha impedito di avere un risultato stabile. Dopo le operazioni di peso, il pilota è sceso dalle bilance con il motore acceso, danneggiando le bilance". Vettel è stato punito con una reprimenda e una multa da 25 mila euro.



Hamilton graziato. Ci si poteva aspettare che a finire sotto inchiesta fosse Lewis Hamilton, che ha ostacolato prima Raikkonen e poi Sirotkin. Se nel primo caso si potrebbe parlare di un peccato veniale, nel secondo si può invece parlare di un alto rischio. Lewis si è accorto tardi dell'arrivo del russo della Williams e ha scartato verso sinistra, rischiando lo scontro. Tutto è finito per il meglio, ma in passato altri piloti sono stati penalizzati per molto meno. I commissari pare abbiano deciso di non investigare sull'ultimo episodio, poiché Sirotkin era nella fase di lancio e non sul giro veloce e, dunque, secondo il collegio non sussistono le condizioni per indagare sull'impedimento.

La top ten. A differenza delle prove libere del venerdì, oggi entrambe le Red Bull sono uscite ampiamente ridimensionate da questa qualifica. Verstappen ha ottenuto il quinto tempo e Ricciardo il sesto: l'australiano, però, domani dovrà arretrare di cinque posizioni a causa di una penalità per la sostituzione del turbo. Da applausi, invece, la prestazione della Sauber: Ericsson ha chiuso settimo e Leclerc ottavo. Charles si è regalato un giro pazzesco in Q2 perché, quando tutto sembrava perduto e la pioggia si intensificava, il monegasco è riuscito a fare un gran giro che gli è valso l'ingresso alla fase successiva. A chiudere la top ten ci sono Grosjean con la Haas e Gasly con la Toro Rosso.

GP del Brasile - Risultati delle qualifiche (primi dieci)



1. Hamilton - Mercedes | 1:07.281

2. Vettel - Ferrari | 1:07.374

3. Bottas - Mercedes | 1:07.441

4. Raikkonen - Ferrari | 1:07.456

5. Verstappen - Red Bull | 1:07.778

6. Ricciardo - Red Bull | 1:07.780

7. Ericsson - Sauber | 1:08.296

8. Leclerc - Sauber | 1:08.492

9. Grosjean - Haas | 1:08.517

10. Gasly - Toro Rosso | 1:09.029