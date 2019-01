Dakar - Tappa 1

La Dakar 2019 entra nel vivo con il primo giorno di gara. I piloti hanno affrontato oggi i primi 331 chilometri di percorso che li hanno portati da Lima a Pisco, su un percorso diviso tra 84 chilometri di prova speciale e 247 di trasferimento. Tra le auto, la Toyota di Al-Attiyah è stata la più veloce. Il qatariota è riuscito a stare davanti alle due Mini di Carlos Sainz e di Jakub Przygonski.

Toyota subito aggressiva. Nonostante i soli 84 chilometri di tappa, Nasser Al-Attiyah ha spremuto la sua Hilux, rifilando ben due minuti ai rivali della Mini. "Inizio breve, ma intenso", ha dichiarato il qatariota al termine della prima tappa. "La macchina è andata bene, è fantastica, e anche le gomme BF Goodrich si stanno comportando bene. Sono felice per adesso". Il duello per la seconda posizione è stato tutto tra lo Sainz e Przygonski, con lo spagnolo – vincitore della Dakar dello scorso anno – davanti al rivale polacco per un solo secondo. Le altre due Toyota Hilux sono un po’ attardate: Vasilyev si è piazzato quarto, mentre De Villiers solamente sesto, con oltre quaranta secondi di ritardo dal compagno di squadra russo. Inizio un po' sottotono per Stéphane Peterhansel che, quest'anno, fa squadra con Sainz e Despres alla Mini. Il veterano della Dakar ha tagliato il traguardo in settima posizione, davanti all'altra Toyota Hilux del team Gazoo Racing e guidata da Ten Brinke. Il nove volte campione del mondo rally, Sébastien Loeb, ha invece portato la sua Peugeot 3008 DRK privata in tredicesima posizione e ha ammesso di aver iniziato cautamente questa Dakar perché sta ancora cercando il proprio ritmo.

Così in moto e Quad. Joan Barreda del team Honda ha conquistato la prima vittoria di tappa davanti a Quintanilla e Brabec. Lo spagnolo, al termine della Pisco-Lima, ha detto: "La Dakar è sempre difficile e tutti sono veloci su questo terreno. Iniziare così è entusiasmante, ma a volte può essere pericoloso. Devi sempre stare attento. Penso di aver corso bene oggi, ho un buon feeling e siamo pronti per affrontare le altre tappe. Tra i Quad, vittoria per l’argentino Nico Cavigliasso, che ha tagliato il traguardo con quasi quattro minuti di vantaggio su Ferioli: "Sono molto contento di aver terminato in testa questa prima speciale. Sono partito ultimo e sono diventato primo: questo mi dà molta fiducia. Ho molto feeling con il mio quad, vedremo come proseguiremo questa avventura".