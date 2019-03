Al Gran Premio d’Australia di Formula 1, la Ferrari metterà da parte i loghi dello sponsor “Mission Winnow”. Al loro posto campeggerà la scritta “90 Years”, che celebra il novantesimo anniversario della fondazione della Scuderia da parte di Enzo Ferrari.

La vicenda. All’inizio di febbraio, le autorità australiane avevano avviato un’indagine nei confronti del marchio “Mission Winnow”, perché ritenuto mezzo di promozione di prodotti legati al tabacco da parte della Philip Morris. L’indagine è stata condotta dal Dipartimento Federale della Salute e Servizi Umani dello Stato di Victoria, ma da parte dello sponsor della Ferrari era arrivata una risposta perentoria: “Mission Winnow non viola alcun legge, poiché non promuove in alcun modo i marchi legati alla nostra azienda”. Eppure, per evitare polemiche e possibili sanzioni, al Gran Premio d’Australia la Ferrari si presenterà senza quei loghi.

Di necessità, virtù. Anziché lasciare uno spazio vuoto sulle vetture e sull’abbigliamento del team, la Ferrari ha deciso di rimpiazzare i riferimenti a Mission Winnow con i loghi che celebrano i 90 anni della Scuderia. In una nota, il team di Maranello ha affermato: "Melbourne contraddistingue l'inizio delle celebrazioni per questa speciale ricorrenza che proseguiranno durante la stagione di Formula 1 e nel resto delle attività sportive del Cavallino Rampante”. Tra queste, ci sarà anche una speciale mostra al Museo Ferrari di Maranello che permetterà ai tifosi di fare uno straordinario viaggio nella storia di una delle più incredibili realtà del mondo dello sport.