Tredicesimo posto finale in Gara 1 della Renault Clio Cup per Gian Luca Pellegrini e la vettura numero 33 affidata a Quattroruote. Un risultato ancor più significativo perché ottenuto in condizioni di scarsa visibilità, sotto una pioggia battente. Non certo un aiuto su una pista veloce e tutta saliscendi, come quella toscana del Mugello. Una gara divertente, come ha detto il diretto interessato, sulla Clio dotata di gomme rain e di un assetto più “chiuso” e conservativo di quello sperimentato il giorno prima sull’asciutto: “Paradossalmente” spiega Pellegrini “il non aver capito come funzionava la partenza con la Safety car, mi ha permesso di fare una gara in solitaria, dove alla fine ho iniziato ad azzardare qualcosa, pizzicando i cordoli e staccando più tardi. Peccato solo che ho perso contatto alla partenza con un altro pilota, ma alla fine gli stavo recuperando terreno. Comunque, una corsa molto divertente con la Clio”.

Diluvio al via. Alla partenza piove che più di così non si può. Le vetture si schierano e davanti a quella di Pellegrini c’è un vuoto, lasciato da Ercole Cipolla, partito dai box. Come detto, le condizioni della pista, in parte semi-allagata, inducono il direttore di gara, Antonio Canu, alla partenza in regime di Safety car, al posto di quella da fermo. In effetti, nel giro di ricognizione, molte Clio hanno problemi di aderenza anche a bassa velocità. Quando la Safety rientra ai box, la gara comincia e tutti si lanciano sul rettilineo in una nube d’acqua. Piove molto e si vede davvero poco. Il gruppo dei primi si sgrana subito e comincia la grande rimonta di Felice Jelmini (Composit), partito ultimo e giunto poi secondo molto vicino al vincitore Fulvio Ferri (Faro Racing: terzo, infine, Matteo Poloni, il poleman della Essecorse). Mentre tra i primi se le danno di santa ragione, come se fosse stato asciutto, Pellegrini continua la sua gara senza sbavature, iniziando una buona progressione che lo porta ad abbassare i suoi tempi, dal passo di 2’47” al giro a 2’38”. Danetti fa un “360” all’ingresso del rettilineo principale e poi chiude ottavo, mentre Ongaretto finisce purtroppo la sua gara nella ghiaia.

Sorprese finali. Gli ultimi giri, come detto, vivono sulla rimonta di Jelmini e sulla vittoria di Ferri. Ma da rimarcare sono anche il quinto posto di “Due”, sempre dell’Oregon team, come la nostra Clio numero 33, e il bel nono posto della giovanissima Francesca Raffaele, all’esordio con le Turismo. Ora, al pomeriggio, si attende Gara 2, tutta da decifrare da parte del sottoscritto.