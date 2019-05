Dopo l’esordio della stagione al Mugello, la Renault Clio Cup Italia ha fatto tappa a Imola. E lo spettacolo non è certo mancato, tra "prime" assolute, condizioni del tempo non certo da fine maggio e la bellezza della pista del Santerno.

Un nuovo protagonista. Ebbene, parlavamo di "prime", ed è stato il caso di Filippo Distrutti, il 21enne pilota umbro della NextOneMotorsport, che ha vinto Gara 2 sotto la pioggia, inserendosi di diritto tra i protagonisti di questa stagione – ora è secondo in classifica – grazie anche alla piazza d’onore ottenuta in Gara 1. Che è stata, invece, terra di conquista del lombardo Felice Jelmini (Composit Motorsport), alla seconda affermazione stagionale. Fulvio Ferri (Faro Racing), invece, vincitore a sua volta in Toscana, è stato autore a Imola di una doppia pole. Jelmini, dunque, in Gara 1, ha dimostrato di andare molto forte anche sul bagnato: partito dalla seconda fila, ha prima duellato con Ferri e, nella parte finale della corsa, ha tenuto a bada sia Distrutti, sia Matteo Poloni (Essecorse). Proprio quest’ultimo è stato uno degli altri primattori del weekend di Imola, dimostrandosi velocissimo in Gara 2, e chiudendo secondo dopo un’intensa bagarre con Jelmini e Ferri, rispettivamente terzo e quarto. Così, in classifica, guida Jelmini (83 punti), davanti a Distrutti (70), Poloni (66) e Ferri (55). L’appuntamento con le RS 1.6 turbo della Clio Cup è per il 15 e 16 giugno, all’autodromo di Monza.