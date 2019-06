La Ferrari ha finalmente aperto le porte agli eSports, annunciando il proprio programma di competizione nel mondo delle corse virtuali che coinvolgerà diversi ambiti dell'azienda e che sarà articolato in diversi progetti, tra cui la F.1 eSport Series.

Nuova avventura. L’annuncio del nuovo programma eSport arriva nel giorno in cui si festeggia il decennale della nascita della FDA, una vera e propria accademia nelle quali i ragazzi vengono formati dal punto di vista fisico e mentale ad affrontare le sfide del motorsport. Da oggi, ci sarà anche una parte legata agli sport virtuali: la Ferrari Driver Academy eSports Team. Molto presto, arriverà l’annuncio dei piloti che rappresenteranno il team di Maranello nel campionato di F.1 virtuale.

Si comincia a luglio. La novità assoluta sarà la partecipazione alle serie ufficiale della Formula 1, che nelle prime due stagioni ha visto assente proprio la Scuderia Ferrari. Da quest’anno, quindi, tutte e dieci le squadre del circus reale si sfideranno anche nel Mondiale virtuale: le qualificazioni inizieranno a luglio e gli eventi della Pro Series si disputeranno tra settembre e dicembre 2019. Come sempre, saranno trasmesse in diretta sui social: il coinvolgimento della Ferrari porterà certamente una ventata di novità, in una serie virtuale che lo scorso anno ha coinvolto 5,5 milioni di appassionati in tutto il mondo.