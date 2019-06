Mondiale Rally In Sardegna vince Sordo, incidente per Tänak

Dani Sordo ha clamorosamente vinto il Rally Italia Sardegna, ottava prova del Mondiale Rally 2019. Lo spagnolo della Hyundai ha approfittato di un colpo di scena nella Power Stage finale, durante la quale Ott Tänak ha gettato alle ortiche una vittoria che aveva praticamente in pugno, per colpa di un suo errore. Sul podio salgono così Suninen (M-Sport) e Mikkelsen (Hyundai).

L’errore che non ti aspetti. Tänak era involato verso un successo che sarebbe stato più che meritato e aveva preso anche un bel vantaggio sui suoi rivali. L'estone ci ha abituati a una guida chirurgica e priva di errori, ma oggi ha dimostrato di essere un umano: ha sbagliato, è andato a sbattere danneggiando la sua vettura e ha perso la vittoria. Una volta tagliato il traguardo, si è lasciato andare in un pianto liberatorio, conscio di aver perso una grande occasione per allungare nel Mondiale. Il pilota della Toyota è ora leader della classifica con 150 punti, ma i suoi avversari sono tutti molto vicini e la lotta per il titolo rimane ampiamente aperta.

Un regalo per la Hyundai. Dani Sordo aveva quasi tirato i remi in barca di fronte a una Yaris velocissima e un Tänak che è stato vicino alla perfezione, a parte quel brutto erroraccio sul finale. Quella di oggi è la seconda affermazione in carriera nel WRC e la Hyundai completa il buon weekend grazie al terzo posto di Mikkelsen. Un ottimo risultato per la classifica costruttore, dove la Hyundai stacca gli avversari. La Hyundai infatti guida la classifica con 242 punti, mentre la Toyota è seconda a quota 198. Terza la Citroen, con 170 punti.

Mal comune, mezzo gaudio. L'unica consolazione per Tänak è sapere che anche gli altri avversari nella lotta al titolo hanno avuto un weekend difficile: Neuville non è riuscito ad andare oltre il sesto posto finale. La sua gara è stata costellata di sbavature che gli hanno impedito di ottenere un risultato migliore. Decisamente sfortunato il campione del mondo in carica, Sébastien Ogier, che si è ritrovato a rompere praticamente una sospensione al giorno: l'ultima volta, è stata quella decisiva che ha segnato il suo ritiro dalla gara. Il sei volte campione del mondo ha recuperato quattro punti nella Power Stage, ma non è stato abbastanza per mantenere la leadership in classifica.

Rally Italia Sardegna - Classifica finale

1. Sordo/Del Barrio - Hyundai i20

2. Suninen/Lehtinen - Ford Fiesta

3. Mikkelsen/Jaeger - Hyundai i20

4. Evans/Martin - Ford Fiesta

5. Tanak/Jarveoja - Toyota Yaris

6. Neuville/Gilsoul - Hyundai i20

7. Lappi/Ferm - Citroen C3

8. Meeke/Marshall - Toyota Yaris

9. Rovanpera/Halttunen - Skoda Fabia R5

10. Kopecky/Dresler - Skoda Fabia R5