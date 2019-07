Rich Energy, sponsor principale della Haas, ha annunciato la chiusura del contratto con la squadra americana con effetto immediato a causa delle prestazioni sottotono delle ultime gare. Lo ha fatto con un tweet in cui si legge: "Oggi Rich Energy termina il contratto con il team Haas F.1 per le sue scarse performance. Vogliamo battere Red Bull Racing e trovarsi alle spalle del team Williams in Austria è inaccettabili. La politica e l'atteggiamento della F.1 non fa bene al nostro business".

Cosa c'è dietro. In realtà, le prestazioni della Haas sembrano essere soltanto un mero pretesto, perché ad avere forti problemi in questi ultimi mesi è stato proprio il marchio di questo energy drink. Già dal Canada, infatti, l'azienda ha dovuto rimuovere il suo logo dalle vetture perché viola il diritto di copyright della Whyte Bikes, marchio di proprietà della ATB. Rich Energy, proprio per quella violazione (piuttosto palese, tra l’altro) è stata così costretta a pagare le spese legali e, nelle prossime udienze, saranno quantificati i danni legati alla violazione stessa. L'approssimazione delle attività di Rich Energy sul piano della comunicazione sono tutt’ora ben visibili in anche e, con quest'ultimo tweet, l’azienda ha dato ancor più adito alle critiche che già la circondavano.

Non è ancora finita. La vicenda avrà sicuramente degli strascichi, considerando che dopo diverse ora da quell'annuncio da parte di Rich Energy non sono arrivati commenti ufficiali da parte del team, alla vigilia di quello che sarebbe stato il Gran Premio di casa per l’azienda produttrice di energy drink.