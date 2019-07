Renault F.1

Alain Prost è stato nominato direttore non esecutivo di Renault Sport Racing Ltd, società inglese che cura gli interessi del costruttore francese in Formula 1. Il quattro volte campione del mondo, che era già entrato nel consiglio d’amministrazione della squadra, sostituisce Thierry Bolloré e avrà ora un ruolo più incisivo nelle scelte del gruppo. In particolare, farà parte del management chiamato a prendere decisioni chiave per la società, come l’approvazione dei bilanci annuali e i contratti con sponsor, partner e piloti.

Non è un ruolo di facciata. Prost ha ricoperto con successo la posizione di direttore nel team Renault e.dams in Formula E, prima di lasciare il comando alla Nissan, e tenterà adesso di portare la sua esperienza da manager all’interno del management francese, nel tentativo di riportare al successo il team di Formula 1. Prost lavorerà a stretto contatto con il team principal Abiteboul, il presidente Stoll, il responsabile finanziario Cognet e Lopez (ex proprietario del team di Enstone), che è ancora coinvolto nel progetto tramite la sua Gravity Motorsport.