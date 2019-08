Luca Rossetti ed Eleonora Mori, sulla loro Citroen C3 R5, hanno vinto il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia. Sul podio salgono anche le due Skoda Fabia R5 di Crugnola - Ometto e di Basso - Granai. Con questa vittoria sulle strade di casa, Rossetti è ora secondo in campionato e diventa il diretto inseguitore di Basso per il titolo tricolore.

Due appuntamenti alla fine. Sfortunato Simone Campedelli, alle prese con una doppia foratura che gli ha fatto perdere molto tempo, tanto da farlo classifica solamente in sesta posizione. Il pilota del team Orange1 è ora più attardato in classifica e sarà costretto a disputare i prossimi due appuntamenti al massimo, nel tentativo di recuperare i punti lasciati in questo appuntamento friulano. Il Campionato Italiano Rally affronterà il Rally Due Valli e poi il Tuscan Rewind a coefficiente doppio e, a quanto pare, sarà proprio quest'ultimo appuntamento che assegnerà il titolo, in una stagione molto equilibrata e combattuta.

Le classifiche. Basso continua a essere leader della classifica con 74,5 punti. Rossetti si avvicina minaccioso ed è ora secondo a quota 61,5. Terza posizione per Campedelli con 56,75 punti e quarto Crugnola con 52,25. Quest'ultimo è però primo con 60 punti nella classifica Rally Asfalto e pare ormai scontato che conquisterà il titolo alla fine della stagione.

55° Rally del Friuli Venezia Giulia - La Top 10

1. Rossetti-Mori (Citroen C3 R5)

2. Crugnola-Ometto (Skoda Fabia R5)

3. Basso-Granai (Skoda Fabia R5)

4. Rusce-Farnocchia (Skoda Fabia R5)

5. Zannier-Marcuzzi (Renault Clio W.)

6. Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5)

7. Ciuffi-Gonella (Peugeot 208 R2)

8. Pollara-Siragusano (Ford Fiesta R2)

9. Griso-De Guio (Peugeot 208 R2)

10.Testa-Bizzocchi (Ford Fiesta R2)