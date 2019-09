F.1, GP di Singapore

Nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore, Lewis Hamilton ha ottenuto il giro più veloce precedendo la Red Bull di Max Verstappen di un decimo abbondante. Il pilota della Mercedes ha brillato in tutte le condizioni, sia in simulazione da qualifica che sulla prova di passo gara, candidandosi ufficialmente come l'uomo da battere per il resto del weekend.

Hamilton in cerca della quinta affermazione a Singapore. La Mercedes sembra in forma a Singapore, ma quello in grado di fare la differenza – a quanto pare - è solamente Lewis Hamilton. L'inglese ha ottenuto un tempo di 1:38.773, irraggiungibile per gran parte del gruppo. Il suo stesso compagno di squadra, quarto in classifica, ha rimediato un distacco di oltre un secondo. L'unico a essere stato in grado di tenere il ritmo del cinque volte campione del mondo è stato Max Verstappen: l'olandese della Red Bull ha chiuso con un decimo abbondante di ritardo, mettendosi dietro anche la Ferrari di Sebastian Vettel.

La Ferrari c’è, nonostante le apparenze. A proposito della Rossa: dopo la prima sessione positiva, la squadra ha continuato il proprio lavoro ma senza raccoglierne gli stessi frutti. Non tanto per i dati che sembrano positivi, quanto per i tempi sul giro non rappresentativi del vero potenziale. La colpa, però, non è dei due piloti che si sono ritrovati nel traffico in entrambi i tentativi di giro veloce, dunque i loro tempi in classifica sono da considerare viziati: Vettel ha accusato un ritardo dalla vetta di otto decimi e Leclerc di oltre un secondo. C’è un distacco oggettivo rispetto alla Mercedes, tuttavia non è quantificabile in quello espresso oggi dalle classifiche. A dimostrazione che la Ferrari non sia riuscita a sfruttare al massimo la propria vettura è il distacco dalle McLaren, con Sainz a un solo decimo dalla SF90 di Leclerc. Davanti a questo gruppetto si è piazzato Albon, alle prese con l'apprendimento della RB15. Il thailandese si sta ben comportando, ma oggi è stato tradito dalle gomme medie ancora fredde e - dopo un lungo - è andato a sbattere, rovinando l'ala anteriore sotto lo sguardo attonito di Adrian Newey.

