Giandomenico Basso e Lorenzo Granai hanno vinto il Tuscan Rewind, ultima prova del Campionato Italiano Rally. Un successo che garantisce loro anche il titolo tricolore. Ford conquista invece il successo assoluto nella classifica costruttori.

Un campionato equilibrato. Abbiamo dovuto attendere fino alla fine per conoscere il nuovo campione italiano rally. All’ultima prova del campionato, infatti, erano ben quattro gli equipaggi ancora matematicamente in corsa per la conquista del titolo: oltre a Basso, infatti, se la sono giocata anche Rossetti, Crugnola e Campedelli. Alla fine, però, è stato proprio il veronese a mettere tutti in riga al Tuscan Rewind, sfruttando la competitività della sua Skoda Fabia R5 privata, gestita dal team Metior Sport. Sul podio della corsa toscana salgono anche Crugnola (Volkswagen Polo R5) e Andreucci (Peugeot 208 R5). Quarta posizione per Renato Travaglia che, insieme a Luca Gelli sulla Fabia R5, conquistano così una posizione di rilievo, ai piedi del podio. Oltre al titolo tricolore assoluto, al Tuscan Rewind è stato anche assegnato il titolo costruttori alla Ford e il tricolore Due Ruote Motrici, conquistato dalla Peugeot.

Le classifiche finali. Basso ha conquistato la vittoria del titolo con 91,5 punti, precedendo Crugnola (82,25), Campedelli (68,75) e Rossetti (65,5). Tra i costruttori, la Ford ha battuto la Citroen per 75,5 a 68,25.

Tuscan Rewind, la classifica assoluta (Primi dieci)

1. Basso-Granai (Skoda Fabia R5)

2. Crugnola-Ometto (Volkswagen Polo R5)

3. Andreucci-Briani (Peugeot 208 R5)

4. Travaglia-Gelli (Skoda Fabia R5)

5. Papadimitriou-Harryman (Skoda Fabia R5)

6. Battistolli-Zanella (Skoda Fabia R5)

7. Taddei-Gaspari (Hyundai I20 R5)

8. Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5)

9. Consani-Salmon (Skoda Fabia R5)

10. Cairoli-Tomasi (Skoda Fabia R5)