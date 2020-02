Dal 2014 Cyril Abiteboul, ingegnere quarantaduenne, è al timone della Renault Sport F.1, dopo una lunga carriera spesa in prevalenza nelle file della Casa francese, salvo una parentesi come team principal della Caterham di F.1. Lo abbiamo incontrato alla conferenza stampa di lancio della stagione 2020 della squadra di Formula 1, nelle sue vesti di direttore generale della Renault Sport Racing.

In luglio, alla guida della Renault arriverà Luca De Meo: pensa che cambierà qualcosa per i vostri piani nel motorsport?

La cosa importante mi sembra il fatto che, con l’arrivo di De Meo, Clotilde Delbos, attuale ceo, resterà come vice, assicurando una vera continuità e stabilità delle decisioni prese fino a oggi. Dunque, non sarà messo in discussione quanto è stato fatto finora, perché ci sarà una stabilità manageriale.

La Formula 1 ha per voi ancora un valore di visibilità mondiale?

Credo di sì: ci sono cifre che lo confermano, come le presenze ai Gran Premi, i numeri dei social network, le tendenze che ne fanno una piattaforma straordinaria. Inoltre, ci sono soluzioni di recente adozione come il budget cap, la diversa ridistribuzione delle risorse e i nuovi regolamenti che metteranno, dal 2021, tutti sullo stesso piano: cose di sicuro positive. Se non ci fossero stati dei cambiamenti, non si sarebbe fatto il bene di questo sport. Con le regole attuali, non ci sarebbero state prospettive per ottenere determinati risultati.

Il fatto che si usino power unit ibride è un segnale positivo nei confronti delle preoccupazioni ambientali oggi così diffuse?

Sì, in tempi di norme sulla riduzione della CO 2 sempre più drastiche per le case auto, la F.1 non può restare completamente sconnessa da tutto questo: è un laboratorio che deve essere rilevante per l’industria dell’auto, come lo è stato per la sicurezza, per i materiali più leggeri, per l’uso dei compositi e per la riduzione del peso. Dunque, l’uso di power unit ibride è al passo coi tempi. Ma non basta: bisogna occuparsi di una audience che ama le auto, le emozioni che queste suscitano, lo sport. E ci sono altre cose che stanno arrivando, come i biocarburanti. Bisogna fare degli sforzi per capire che cosa si possa fare in materia di economia circolare, di riciclo, e non solo per i carburanti: che senso ha utilizzare pneumatici che durano due giri? Così si mandano dei messaggi sbagliati, che non fanno bene alle corse. Servono soluzioni che si possano condividere non solo con la Formula 1, ma con il mondo automotive più in generale.

Pensa che sia stato giusto per la Renault abbandonare la Formula E?

Non l’abbiamo lasciata: vi corre la Nissan, che opera nel quadro dell’Alleanza. E c’è sempre sinergia totale tra la Formula 1 e la Formula E: il gruppo di Taffin (direttore tecnico motore Renault Sport Racing, ndr) lavora con il gruppo di ingegneri della Nissan. Però la proposta di valori della Formula E è molto diversa da quella della F.1, che è un dimostratore tecnologico puro, mentre la Formula E è più nella sfera dell’emozione, del divertimento. Sono categorie complementari, non contrapposte. Penso anche che la Formula E dovrà avere un “reality check” nei prossimi anni, perché deve trovare un’audience di fan che apprezzino questo sport per quello che è. E dovrà porsi delle domande: per esempio, su come gestire l’aumento delle potenze e del peso con delle norme di sicurezza adeguate per poter continuare a correre nelle città. Credo che la Formula E abbia davanti a sé altrettante sfide della Formula 1.

Avete mai preso in considerazione il nuovo regolamento di hypercar ibride per Le Mans?

Sì, è interessante. Ma oggi abbiamo a disposizione in F.1 soltanto tre motori per completare 21 o 22 weekend di Gran Premi, ovvero 7.500 km. Sono più di quelli di Le Mans. Non dico altro…