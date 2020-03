Il Rally Ciocco e Valle del Serchio si correrà a giugno. Quello che doveva essere il primo appuntamento del Campionato Italiano Rally 2020 è stato rinviato a causa delle disposizioni emanate della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riguardo le misure di contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. La gara verrà recuperata: si disputerà dal 18 al 20 giugno.

Modifiche ai punteggi. Di conseguenza allo spostamento del Rally Il Ciocco, sono stati adeguati il chilometraggio e la modalità di assegnazione del punteggio nel Rally Italia Sardegna 2020 come gara valevole anche per il Campionato Italiano Rally. La tappa sarda, che si disputerà dal 4 al 7 giugno, assegnerà punti anche per il campionato italiano al termine della prima tappa di gara, con coefficiente 1,5. Il Rally del Ciocco sarà valido per il Campionato Italiano Rally (piloti e costruttori), oltre il CIR asfalto, Due Ruote Motrici, oltre al Campionato Italiano R1 e Coppa Rally di Zona.