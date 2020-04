Nonostante il clima d'incertezza che regna in tutto il mondo, incluso anche quello sportivo, oggi è arrivata la conferma che l'Aston Martin entrerà ufficialmente in Formula 1 nel 2021. Lo storico marchio inglese prenderà il posto dell'attuale Racing Point e continuerà a operare nella factory di Silverstone.

Accordo raggiunto. Lo scorso lunedì, gli azionisti di Aston Martin Lagonda hanno approvato le operazioni finanziarie che porteranno a breve Lawrence Stroll a diventare presidente esecutivo del gruppo e ad Aston Martin di dare vita al suo team di Formula 1 per rilanciare il nome del marchio. "Sono serviti diversi mesi e molte notti insonni, ma ce l'abbiamo fatta. È stata dura, ma allo stesso tempo è stata una delle sfide più interessanti di tutta la mia vita. Le auto sono sempre state la mia passione e hanno avuto un posto speciale nel mio cuore", ha detto Stroll. "Poter annunciare che l'accordo è stato raggiunto è un enorme privilegio per me, una vera pietra miliare".

Non solo marketing. La Formula 1 sarà così parte integrante della strategia della Aston Martin a partire dal 2021. "Un marchio come questo deve competere ai massimi livelli del motorsport. La nostra strategia d'investimento colloca la F.1 come pilastro portante per il marketing per veicolare il brand Aston Martin nei nostri mercati chiave. L’altra parte importante della strategia è portare la tecnologia usata in Formula 1 sulle nuove vetture stradali".