Charles Leclerc ha vinto il Virtual Grand Prix di Cina che questa domenica ha intrattenuto i fan del motorsport e del gaming online sulle più famose piattaforme social. Il pilota monegasco della Ferrari ha conquistato così il secondo successo consecutivo, lasciandosi alle spalle la Red Bull di Alexander Albon. Sul podio è salito Zhou, approfittando di una penalità inflitta nel dopo gara a Vandoorne.

Bis del monegasco. Sembra averci preso gusto Charles Leclerc che, dopo essersi aggiudicato la vittoria due settimane fa sul circuito di Albert Park, è riuscito a fare il bis sulla pista virtuale di Shanghai, teatro del Virtual GP di Cina odierno. Charles ha conquistato la pole position davanti a George Russell, ma l'inglese è stato penalizzato di cinque posizioni in griglia per aver ostacolato un avversario. Albon è partito dunque in prima fila ed è stato un avversario ostico per il monegasco che, al termine dei 28 giri di gara, si è comunque aggiudicato la vittoria.

C’era anche Ciro Immobile. Non sono mancati dei sim racer d'eccezione per questo appuntamento del Virtual GP. In particolare, la famiglia Red Bull ha schierato due volti noti del calcio internazionale: il compagno di squadra di Albon è stato Thibaut Courtois, portiere della nazionale belga e del Real Madrid, mentre l'attaccante della nazionale italiana e della S.S. Lazio, Ciro Immobile, ha corso con il giovane pilota di F3 Lian Lawson per la Scuderia AlphaTauri (con colori Toro Rosso, visto che si gira ancora con il software F.1 2019 di Codemasters). La Renault ha invece invitato Ian Pulter, il golfista inglese diventato famoso per il suo stile stravagante.