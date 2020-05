Alexander Albon ha vinto il Virtual Grand Prix che si è corso sul circuito di Interlagos (Brasile). Per il pilota della Red Bull è il primo successo in un Virtual Grand Prix, la serie eSport che sostituisce temporaneamente le gare reali del campionato di Formula 1.

Duello serrato. Non si può certo dire che Albon abbia avuto vita facile sul circuito brasiliano, perché Charles Leclerc – vincitore nelle ultime due gare - gli è sempre stato alle calcagna. I due hanno regalato uno spettacolo davvero elettrizzante, fatto di sorpassi e controsorpassi a ogni giro. La pole position portava però la firma di Stoffel Vandoorne (Mercedes) che, però, è partito male e ha travolto altri piloti poco prima della prima curva, generando il caos e lasciando ad Albon e Leclerc il palcoscenico virtuale.

Leclerc penalizzato. Alla fine, Leclerc ha rimediato una penalità di 3 secondi che gli ha tolto anche la seconda posizione conquistata in pista, andata invece alla Williams di George Russel. Vandoorne, dopo il disastro iniziale, è riuscito a recuperare bene e ha chiuso in quarta posizione, proprio davanti al suo compagno di squadra, Esteban Gutierrez. Appena fuori dei punti lo squadrone della Racing Point, con David Schumacher (figlio di Ralf) in undicesima posizione, mentre il campione del mondo rally, Petter Solberg, ha chiuso dodicesimo. Prestazione sottotono per il capitano del Milan, Alessio Romagnoli, che ha corso con la Scuderia AlphaTauri: nonostante un buon ritmo, ha terminato nelle retrovie, causa una falsa partenza che lo ha costretto a scontare immediatamente un drive through.