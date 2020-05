Pole Position, vittoria e giro più veloce in gara per Pascal Wehrlein nel terzo appuntamento della Formula E Race at Home. Sulla pista di Monaco, il pilota della Mahindra non ha avuto rivali e ha condotto la corsa dal primo all'ultimo giro. Sul podio virtuale salgono anche Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ) e Max Guenther (BMW).

Vittoria facile per Wehrlein. "Tutto si è deciso in partenza, quel momento è stato molto importante. Dopodiché ho potuto prendere un piccolo vantaggio sugli altri e ho tenuto il passo. Per me è stata una gara abbastanza facile", ha raccontato Wehrlein al termine della gara virtuale di oggi. Niente da fare per Guenther, che nella prova collettiva che si era disputata proprio a Monaco, tre settimane fa, aveva invece dominato. Il pilota della BMW questa volta ha dovuto remare per conquistare il podio e rimanere leader della classifica generale con 66 punti. Wehrlein sale ora in seconda posizione con 44 punti, mentre Frijns - autore oggi della quinta posizione - è terzo con 40 punti, parimerito con Stoffel Vandoorne.

Così nella Challenge Race. La corsa riservata ai sim-racer più bravi al mondo ha visto primeggiare lo sloveno Kevin Siggy, che ha dovuto tenere a bada altri due rivali agguerriti come Petar Brljak e Peyo Peev. Siggy ha fatto bottino pieno a Monaco perché, oltre alla pole position e alla vittoria ha realizzato anche il giro più veloce in gara ed è ora il leader indiscusso in classifica.