Bandiera a scacchi per la prima edizione della 24 Ore di Le Mans Virtuale, il più grande evento del sim racing corso finora. Dopo 371 giri, il team Rebellion-Williams F1 ha conquistato il successo tra i prototipi, mentre nella categoria GTE il successo è andato alla Porsche #93.

Così in LMP2. Raffaele Marciello, Louis Deletraz, Nikodem Wisniewski e Kuba Brezinski hanno conquistato il successo nella celebre gara di durata, in versione virtuale, a bordo della Oreca del team Rebellion Williams. L'equipaggio numero 1, partito dall'ottava posizione sulla griglia di partenza, ha preso il comando della gara approfittando delle noie tecniche del team Redline, per poi mantenerlo fino alla bandiera a scacchi. Alla fine, il team Rebellion ha tagliato il traguardo dopo 371 giri, con quasi 18 secondi di vantaggio sulla Oreca #4 del team ByKolles-Burst Esport. Peccato aver perso dopo appena un’ora di gara l’equipaggio con Fernando Alonso: nel corso della prima ora di gara, il due volte campione del mondo di F.1 ha dovuto scontare uno stop and go per un incidente con la Porsche di Simona de Silvestro. Questo gli ha impedito di fare rifornimento e non è riuscito a completare il giro successivo ed è rimasto fermo lungo il tracciato.

Dominio Porsche in GTE. Nella categoria GTE abbiamo assistito a un dominio assoluto per la Porsche #93 guidata da Nick Tandy, Ayhancan Guvan, Joshua Rogers e Tommy Ostgaard. La Porsche è andata vicina a conquistare una tripletta, ma problemi di connessione hanno rallentato gli altri due equipaggi e questo ha dato modo all'Aston Martin #95 di piazzarsi sul podio. Peccato per Charles Leclerc: il pilota della Ferrari ha avuto tanti problemi di connessione e ha chiuso solamente diciottesimo questa sua prima esperienza alla Virtual 24 Ore di Le Mans.

Un grande successo. Gérard Neveu, ceo del WEC, ha commentato con entusiasmo questa prima edizione della 24 Ore di Le Mans Virtuale. "Questo è il risultato dela grande collaborazione di tutti, per realizzare questo evento sono state coinvolte tante persone in più aree. Vogliamo rendere omaggio a tutti loro per l'energia, l'entusiasmo e la professionalità mostrata. Grazie davvero a tutti per la collaborazione. Grazie per aver fatto parte di questa grande avventura, per tutto quello che abbiamo realizzato insieme. Ci vediamo in pista a settembre per la vera 24 Ore di Le Mans".