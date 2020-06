Charles Leclerc è stato immortalato dalle telecamere mentre scorrazzava tra le vie del Principato di Monaco a oltre 240 chilometri orari. No, niente pazzie per il giovane monegasco: le telecamere in questione erano quelle del regista francese Claude Lelouch, che lo ha voluto come protagonista del suo cortometraggio "Le Grand Rendez-vous".

Leclerc nei panni dell’attore. Questa volta nulla è stato lasciato al caso, neanche il giorno delle riprese. Il ciak è stato dato all’alba di domenica 24 maggio, proprio il giorno in cui si sarebbe dovuto disputare il Gran Premio di Formula 1, annullato a causa della pandemia di coronavirus. Mentre molti dei monegaschi sonnecchiavano ancora, alcuni di loro sono scesi in strada per vedere Leclerc sfrecciare tra le vie del Principato a bordo di una Ferrari SF90 Stradale. Il ventiduenne ferrarista si è ritrovato così nel magico mondo del cinema per il remake di "C’etait un rendez-vous". L'originale è stato girando dallo stesso Lelouch in piena clandestinità, a metà degli anni 70: una corsa tra le vie principali di Parigi, tra semafori rossi bruciati e velocità tutt’altro che da crociera.

Il dietro le quinte. La troupe di Claude Lelouch, composta da 17 tecnici e 6 tra meccanici e ingegneri della Ferrari, ha iniziato le riprese all’alba. Nelle immagini di backstage rilasciate oggi, Charles corre sulle vie di Monte Carlo con a fianco il principe Alberto II e la donna del suo "grande appuntamento". Oltre alla passione per la velocità del regista francese e all'inconfondibile rombo del motore Ferrari, le due opere condividono presenze femminili vicine al registra francese. La donna del primo incontro è Gunilla Friden, all'epoca la compagna di Lelouch, mentre oggi la giovane fioraia che compare all'inizio e alla fine del nuovo film è Rebecca Blanc-Lelouch, la nipote.