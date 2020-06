Campioni indimenticabili. Dei grandi driver britannici di quel periodo, due su tre sono scozzesi. Il primo è l’indimenticabile Jim Clark: nato dopo quattro sorelle, dopo aver vissuto tra allevamenti di pecore mette in luce un talento straordinario, che non sfugge a Chapman. Dei 72 Gran Premi disputati, ne vince ben 25, conquistando 33 pole position: a Monza, nel 1967, non s’impone ma compie un capolavoro, partendo in testa, perdendo un giro per una foratura, rimontando fino a riportarsi al comando, per arrestarsi in prossimità del traguardo solo per un problema di pescaggio della benzina (la gara sarà vinta in volata da Surtees con la Honda). Con la Lotus domina i Mondiali del ’63 e ’65; su una Lotus, ma di Formula 2, perde la vita il 7 aprile del ’68 a Hockenheim. Miglior sorte è certo toccata al secondo scozzese della compagnia, sir Jackie Stewart, della cui presenza, nonostante gli 81 anni compiuti, possiamo ancora godere nelle vesti di commentatore di F.1. Dislessico da ragazzo, nazionale inglese di tiro a volo alle Olimpiadi di Roma del ’60, trova in Ken Tyrrell il suo Chapman: con l’ex boscaiolo inglese vince i Mondiali del ’69 (con la Matra-Ford, gestita da Tyrrell), del ’71 e del ’73. Poi capisce che le corse sono troppo pericolose e si ritira, dedicandosi a mille altre attività, da quella di testimonial alla gestione, negli anni 90, di una propria squadra (che riesce anche a vincere una gara con Johnny Herbert). Inglese, e non scozzese, è invece l’indimenticabile Graham Hill (il cui figlio Damon sarà iridato nel ’96 con la Williams). Personaggio a tutto tondo, è l’unico che, fino a oggi, si è potuto cingere della Triple Crown, avendo vinto due Mondiali di F.1 (nel ’62 e nel ’68, con le inglesissime BRM e Lotus), la 500 Miglia d’Indianapolis (nel ’66, con una Lola) e la 24 Ore di Le Mans (nel ’72, con la Matra-Simca ed Henri Pescarolo come compagno). Cinque volte trionfatore nel GP di Monaco (secondo, in questo, solo al leggendario Ayrton Senna), Hill provò anche a creare un suo team di F.1, prima di trovare la morte nel 1975 ai comandi del proprio aereo, un Piper Aztec.