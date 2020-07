Il calendario di Formula 1 2020 si arricchisce di altri due appuntamenti, oltre quelli già noti finora. A settembre, oltre la gara di Monza, si correrà al Mugello e a Sochi, portando a dieci il numero di gare già confermate per quest’anno.

Gran Premio della Toscana Ferrari 1000. È questa la denominazione ufficiale dell’evento che si terrà sul circuito del Mugello, in programma nel weekend del 11-13 settembre. In quella occasione, infatti, la Ferrari – che è anche proprietaria dell’impianto toscano – potrà celebrare la gara numero mille della Scuderia nel Mondiale. Il Mugello diventerà così il quarto circuito italiano, insieme a Monza, Imola e Pescara, a ospitare un Gran Premio di Formula 1. L’ultimo test ufficiale della F.1 al Mugello si è tenuto nel 2012, ma gli ultimi a girare tra le sinuose curve del tracciato toscano sono stati Charles Leclerc e Sebastian Vettel, durante il filming day organizzato dalla Ferrari pochi giorni prima dell’inizio del Mondiale.

Confermato il GP di Russia. Dal 25 al 27 settembre, la Formula 1 tornerà a Sochi per disputare il GP di Russia, come decimo appuntamento di questo calendario rivisto a causa della pandemia di Covid-19. Nelle prossime settimane, saranno confermati gli ulteriori appuntamenti che dovrebbero consentire di disputare una stagione in linea con gli obiettivi annunciati da Liberty Media alcune settimane fa, con un numero di eventi compreso tra 15 e 18.